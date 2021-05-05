"Порчу на тебе вижу, землю с 9 могил собирали": Известная на всю Россию "гадалка" Зульфия Акопян напугала сотрудника в медклинике Бердска

Под предлогом снятия порчи выманивает деньги у людей уроженка Еревана Зульфия Акопян.
Как стало известно "Курьер. Среда. Бердск", "гадалка" предлагала свои услуги десяткам своих жертв по всей России. Махинации она проводит с 2009 года. Схема обмана одна и та же: явиться в торговые точки, предложить сотрудничество, попросить поговорить тет-а-тет с администратором и сообщить сотруднику то, что на него наложена страшная порча. Доказывает свою якобы правоту "целительница" проводя фокусы. Злоумышленница просит принести полотенце, крем или стакан. После проведения колдовства Акопян просит своих клиентов подуть в полотенце, что есть мочи. После этого в полотенце появляется неведомое шевеление и шипение. За свои услуги по снятию порчи "дамочка из Еревана" берет более 500 рублей. Если у человека этих денег, то Зульфия предлагает открыть администратору кассу.
Бердчанка Лилия (имя изменено - прим. ред.) рассказала "Курьер. Среда. Бердск", что в настоящее время Зульфия находится в Бердске. Как упомянула Лилия, якобы уроженка Еревана была здесь и раньше, но сейчас вновь вернулась в город со своими "гастролями".
- Сегодня эта Зульфия заходила к нам на работу. Она хотела уточнить по поводу имеющейся вакансии. Зульфия говорила, что у нее есть какой-то родственник в Ереване, который работает там хирургом и планирует сюда переезжать. Женщина попросила встретиться с руководством, но руководства на месте не было. Поговорить с ней пыталась я. Я дала ей адрес электронной почты для отправления резюме родственника. Зульфия собралась уже выходить, но на выходе она обернулась и говорит:" А можно тебя на минутку? Сказать кое-что тебе хочу". Отвела меня в коридор и произнесла: "Порчу на тебе вижу, землю с 9 могил собирали и тебе под ноги кидали". Акопян сказала: "Бабками тебя лечить надо, недолго тебе осталось", - поведала о визите "знахарки" сотрудница одной из организаций Бердска.
Выяснилось, что Лилия не повелась на уловки мошенницы и сразу же демагогии Зульфии прекратила. Бердчанка опасается, что на ухищрения могут повестись люди со слабой психикой и здоровьем.
- Хочу предупредить всех. Вдруг кто-то из горожан может попасться на это,- произнесла жительница Бердска Лилия.
В ГУ МВД по Новосибирской области сегодня, 5 мая сообщили, что за трое суток заявлений о Зульфие Акопян не поступало.
Отметим, что в 2014 году женщину задержала полиция Екатеринбурга.
- Уроженка Республики Киргизия 1968 года рождения приехала в Екатеринбург вместе с дочерью в 2014 году. Мать решила не искать официальное место работы, а вместо этого заняться демонстрацией экстрасенсорных навыков. «Целительница» подходила на улице к гражданам и под предлогом снятия порчи, сглаза завладевала денежными средствами доверчивых граждан. Злоумышленница просила у своих жертв имеющуюся «на руках» сумму денег для того, чтобы прочесть вместе с ними молитву у себя дома. Затем незнакомка обещала вернуть деньги и «белую полосу» в жизни обратившихся к ней граждан. После ее нехитрых манипуляций граждане оставались без денег и ценностей. Установлена ее причастность к совершению, как минимум, трех эпизодов мошеннических действий. Есть все основания полагать, что злоумышленница могла совершить еще ряд аналогичных деяний. Подозреваемая от дачи показаний отказалась, ссылаясь на статью 51 Конституции Российской Федерации. В отношении "целительницы" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК Российской Федерации, - сообщала полиция Екатеринбурга.
В ходе интернет-мониторинга обнаружилось, что о Зульфие высказываются негативно большинство россиян. Люди из Томска, Новосибирска, Екатеринбурга, Владивостока недоумевают об отсутствии стыда у мошенницы.
Мнения людей
- Имела "удовольствие" пообщаться с этой Зульфией. Якобы зашла узнать про возможность устроить внука ко мне в детский сад. Причем, вахтеру назвала имя-фамилию и прямым ходом к заведующей. Она даже не попыталась переспросить, куда надо обращаться, когда я ей сказала, что это не ко мне. Я из-за стола не встала и к ней не подошла. Но речи ее услышала. На ее "бла-бла-бла" я смеясь, ответила, что сама многое вижу и могу "полечить". Хотя, потом весь день об этой заморочке вспоминала,- рассказала Елена из Екатеринбурга.
- Я сегодня с Зульфией виделась. Она в Красноярске уже клиентов привлекает! - упомянула на форуме Анна в 2015 году.
- Я из Новосибирска. Только что от меня вышла эта целительница и унесла с собой 300 рублей. Она пришла к нам в детский сад, под предлогом устроить ребенка своей дочери.
Разглядев во мне порчу, попросила крем и полотенце. Строго попросила не рассказывать об этом никому для моего же блага. Потом после своего "ритуала" открыла полотенце, а там что-то билось и кувыркалось. Что это было для меня так и осталось загадкой. Попросив отвернуться меня еще раз провела свой обряд и полотенце оказалось пустым. Затем попросила меня отдать все что у меня есть, а если нет, то нужно, чтобы я пошла по учреждению и пособирала. Естественно делать этого я не стала. Полезла в кошелек и отдала ей 300 рублей, сказав, что более у меня не имеется! Она в ответ высказалась, что это ничтожно мало, чтобы она сняла с меня всё. Люди едут в Ереван и платят ей сотнями долларов, а то и тысячами! А тут 300 рублей за всенародной целительнице? Я уже смутилась, что обидела этим великого мага и чародея, хотя она не поскупилась и радостно положила деньги в карман и удалилась восвояси. Сейчас думаю, как она с меня цепь, да серьги не стянула,- высказалась Алиса в 2016 году.
- Я сегодня с кассы 10 тысяч ей отдала. Сижу, голова болит, но при этом смеюсь сама с себя. Развод чистой воды, деньги отдала сама, хотя всегда смеялась с людей кто так делает. За шоу бурлящего крема — наверно за такой цирк и 10 тысяч не жалко! Только теперь полмесяца отрабатывать надо. Зульфия сказала полотенце сжечь! Поеду сегодня, сожгу в 12 ночи, - отметила Станислава в 2016 году.
- Я из Сургута. Отдала ей 6000 тысяч рублей. Вот я дура! Все точь-в-точь. Так испугались сильно, в полотенце что-то прыгало. До сих пор боюсь его открывать,- сказала Вера в 2017 году.
- Город Ереван, ул. Абая, Акопян Зульфия. Мне так же представилась и история один в один,- написала в соцсети Анастасия Х в 2019 году.
- Я сама вчера чуть не стала её жертвой. Есть полное видео,- рассказала Наталья В. в 2020 году.
Если вы узнали женщину на фото и знаете, где она находится, Просьба сообщать по телефону: 8-383-41-3-00-23 (Дежурная часть МВД России по Бердску)
Ориентировка: рост примерно 160 см, плотное телосложение, обесцвеченные волосы, крупный нос, защитная маска в стразах.