Мотоциклист влетел в Toyota Premio в центре Новосибирска. Момент аварии попал на видео
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Мотоциклист влетел в Toyota Premio в центре Новосибирска. Момент аварии попал на видео

10:46:425/5/2021Фото: Столп-кадр с видео
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На кадрах видеоролика видно, что водитель Тойоты совершает перестроение по правилам дорожного движения, подавая соответствующий сигнал, но байкер врезается в него сзади

ДТП произошло на Красном проспекте у дома №67

В паблике «АСТ-54» "ВКонтакте" появилось видео момента ДТП, на котором мотоциклист врезается в Toyota Premio.

Уточним, что инцидент произошел 3 мая в 19:30 на Красном проспекте у дома №67. Водитель иномарки, который перестраивался на полосу для общественного транспорта, собирался повернуть во двор, но столкнулся с мотоциклистом.

На кадрах видеоролика видно, что водитель Тойоты совершает перестроение по правилам дорожного движения, подавая соответствующий сигнал, но байкер врезается в него сзади. Судя по всему, водитель мотоцикла появился насколько неожиданно, что автомобилист просто не успел на него среагировать.

В результате аварии пострадал только мотоциклист. Ему оказали скорую медицинскую помощь на месте, после чего доставили в больницу. По предварительной информации, у него перелом ноги.

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новосибирскмотоциклДТП
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