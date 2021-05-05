Старушку весом более 100 кг донесли до скорой помощи спасатели Бердска

Бердские спасатели помогли медикам транспортировать 74-летнюю женщину с большим весом. Помощь оказывалась на ул. Чапаева в Бердске. Вес пациентки превышал 100 кг.
Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" начальник поисково-спасательного подразделения Сергей Козин, на место оперативно выехали сотрудники дежурной смены в количестве 3-х человек.
- Информация поступила 4 мая от оперативного дежурного ЕДДС по Бердску в 11:14. Спасатели в тот же час выехали по указанному месту. При помощи носилок больная женщина была транспортирована до автомобиля скорой помощи,- рассказал Сергей Козин сегодня, 5 мая.
Напомним, что зачастую для перевозки малоподвижных больных с большим весом используют специальные жесткие или мягкие носилки с подушкой и одеялом или специальное усиленное кресло.