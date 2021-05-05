Собачники с собаками облюбовали территорию у Вечного огня в парке Победы Бердска. Смотрите фото и видео

Через несколько дней мир будет отмечать День Победы. 76 лет назад советские воины вместе с союзниками победили фашизм. В России в каждой семье есть участники второй мировой. В каждом населенном пункте нашей страны есть Монументы Славы, где установлены стеллы с фамилиями героев, погибших в боях той войны.
Бердчане установили Монумент Славы и зажгли Вечный огонь в память своих земляков, отдавших жизнь за Родину. В парке Победы каждый год 9 мая собираются ветераны, проходит парад и шествие Бессмертного полка. В этом году 9 мая на Монументе Славы к Вечному огню возложат венки и цветы.
4 мая «Курьер. Среда. Бердск» побывал в парке Победы. На Монументе Славы идут ремонтные работы: штукатурят, белят, красят, обновляют плитку. Мастера работают до позднего вечера, чтобы после зимы обновить памятник. Парк уже приведен в порядок. Газоны почищены, мусор собран и вывезен, клумбы приведены в порядок, кое-где уже пробиваются первые цветы. Гуляют по аллеям влюбленные пары и семьи с детьми.
Прямо на холме возле Вечного огня стая собак. Псы бегают по чистенькому газону. Хозяева собак, человек десять, собрались в круг и разговаривают. В парке Победы чисто — два замечательных смотрителя парка убирают газоны и дорожки.