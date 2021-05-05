Собачники с собаками облюбовали территорию у Вечного огня в парке Победы Бердска. Смотрите фото и видео
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Собачники с собаками облюбовали территорию у Вечного огня в парке Победы Бердска. Смотрите фото и видео

12:18:075/5/2021,Маргарита МартыноваФото: Маргариты Мартыновой
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На Монументе Славы идут ремонтные работы: штукатурят, белят, красят, обновляют плитку. Мастера работают до позднего вечера. Прямо на холме возле Вечного огня стая собак. Псы бегают по чистенькому газону. Хозяева собак, человек 10, собрались в круг и разговаривают.

Выгул собак на Монументе Славы

Через несколько дней мир будет отмечать День Победы. 76 лет назад советские воины вместе с союзниками победили фашизм. В России в каждой семье есть участники второй мировой. В каждом населенном пункте нашей страны есть Монументы Славы, где установлены стеллы с фамилиями героев, погибших в боях той войны.

Бердчане установили Монумент Славы и зажгли Вечный огонь в память своих земляков, отдавших жизнь за Родину. В парке Победы каждый год 9 мая собираются ветераны, проходит парад и шествие Бессмертного полка. В этом году 9 мая на Монументе Славы к Вечному огню возложат венки и цветы.

4 мая «Курьер. Среда. Бердск» побывал в парке Победы. На Монументе Славы идут ремонтные работы: штукатурят, белят, красят, обновляют плитку. Мастера работают до позднего вечера, чтобы после зимы обновить памятник. Парк уже приведен в порядок. Газоны почищены, мусор собран и вывезен, клумбы приведены в порядок, кое-где уже пробиваются первые цветы. Гуляют по аллеям влюбленные пары и семьи с детьми.

Прямо на холме возле Вечного огня стая собак. Псы бегают по чистенькому газону. Хозяева собак, человек десять, собрались в круг и разговаривают. В парке Победы чисто — два замечательных смотрителя парка убирают газоны и дорожки.

Восстанавливают плитку

Идут ремонтные работы

Красят и белят стеллы на Монументе Славы

На возвышении возле Вечного Огня жители Бердска выгуливают своих собак

Любители животных на Монументе Славы

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От редакции

Можно ли выгуливать собак в парке Победы?

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