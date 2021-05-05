Лунный календарь посадки рассады на май 2021 года: что посадить с 6 по 13 мая

Самое благоприятное время для посева и высадки растений – фаза растущей луны, которая в мае 2021 года приходится на 12-25 мая.
Но это, отнюдь, не означает, что все остальные дни нам будет нечем заняться на участке.
С 5 по 7 мая Луна находится в Рыбах, одном из самых плодородных знаков зодиака. Так что смело сажаем в эти дни морковь, редис, дайкон, свеклу, салаты.
8 и 9 мая – неблагоприятные для посадок дни, но они вполне подходят для органической подкормки и удобрения многолетних растений, борьбы с вредителями и сорняками.
10 -12 мая, в связи с новолунием, растения становятся наиболее уязвимы, поэтому пересаживать их не рекомендуется. Займитесь в эти дни обрезкой сухих веток, пасынкованием, прореживанием всходов.
13 мая– день благоприятный для посадки растений, имеющих усы, ампельных и вьющихся цветов.
6-7 мая подходящие дни для посева огурцов, кабачков и тыкв на рассаду (если вы не сделали этого раньше).
Выбирая емкость под рассаду, не забывайте, что корневая система этих культур легко травмируется. Идеальный вариант для них - торфяные стаканчики.
Наполняем тару грунтом, увлажняем его, делаем небольшое углубление, в которое помещаем семена, присыпаем землёй и ждём всходов.
Первые огуречные ростки появятся через 4-6 дней, кабачкам и тыкве потребуется немного больше времени: 7-10 дней.
Достаточно света, умеренный полив и тепло – три главных условия получения хорошей рассады. А для получения урожая важно вовремя высадить рассаду в грунт. Да-да, переросшие саженцы этих культур плохо приживаются и плодоносят: кабачки следует высаживать в грунт не позднее 35-40 дней после появления всходов, тыкву – на 25-30 день.
Начало мая – самое время заняться цветником. Ведь многие однолетники устойчивы к заморозкам, их смело можно сажать в открытый грунт: календула – прекрасный цветок и лекарство, декоративная капуста, адонис, бархатцы, маргаритки, эшшольция, дельфиниум, космея…
Не обойдите своей заботой луковичные, клубневые и цветы, посаженные в зиму.
Даже в самые неблагоприятные по лунному календарю дни на даче полно работы. Переберите старые семена и проверьте на готовность инвентарь. Пообщайтесь с соседями, которых на видели с осени, и просто осмотритесь вокруг: природа – источник радости и красоты. Хороших вам дачных деньков!