Лунный календарь посадки рассады на май 2021 года: что посадить с 6 по 13 мая
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Лунный календарь посадки рассады на май 2021 года: что посадить с 6 по 13 мая

4:30:315/5/2021,Тамара РазумнаяФото: pixabay.com
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С 5 по 7 мая Луна находится в Рыбах, одном из самых плодородных знаков зодиака. Так что смело сажаем в эти дни морковь, редис, дайкон, свеклу, салаты.

Первые ростки появятся через 4-6 дней

Самое благоприятное время для посева и высадки растений – фаза растущей луны, которая в мае 2021 года приходится на 12-25 мая.
Но это, отнюдь, не означает, что все остальные дни нам будет нечем заняться на участке.

С 5 по 7 мая Луна находится в Рыбах, одном из самых плодородных знаков зодиака. Так что смело сажаем в эти дни морковь, редис, дайкон, свеклу, салаты.

8 и 9 мая – неблагоприятные для посадок дни, но они вполне подходят для органической подкормки и удобрения многолетних растений, борьбы с вредителями и сорняками.

10 -12 мая, в связи с новолунием, растения становятся наиболее уязвимы, поэтому пересаживать их не рекомендуется. Займитесь в эти дни обрезкой сухих веток, пасынкованием, прореживанием всходов.

13 мая– день благоприятный для посадки растений, имеющих усы, ампельных и вьющихся цветов.

6-7 мая подходящие дни для посева огурцов, кабачков и тыкв на рассаду (если вы не сделали этого раньше).

Выбирая емкость под рассаду, не забывайте, что корневая система этих культур легко травмируется. Идеальный вариант для них - торфяные стаканчики.
Наполняем тару грунтом, увлажняем его, делаем небольшое углубление, в которое помещаем семена, присыпаем землёй и ждём всходов.
Первые огуречные ростки появятся через 4-6 дней, кабачкам и тыкве потребуется немного больше времени: 7-10 дней.
Достаточно света, умеренный полив и тепло – три главных условия получения хорошей рассады. А для получения урожая важно вовремя высадить рассаду в грунт. Да-да, переросшие саженцы этих культур плохо приживаются и плодоносят: кабачки следует высаживать в грунт не позднее 35-40 дней после появления всходов, тыкву – на 25-30 день.
Начало мая – самое время заняться цветником. Ведь многие однолетники устойчивы к заморозкам, их смело можно сажать в открытый грунт: календула – прекрасный цветок и лекарство, декоративная капуста, адонис, бархатцы, маргаритки, эшшольция, дельфиниум, космея…
Не обойдите своей заботой луковичные, клубневые и цветы, посаженные в зиму.
Даже в самые неблагоприятные по лунному календарю дни на даче полно работы. Переберите старые семена и проверьте на готовность инвентарь. Пообщайтесь с соседями, которых на видели с осени, и просто осмотритесь вокруг: природа – источник радости и красоты. Хороших вам дачных деньков!

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