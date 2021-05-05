12-летний подросток заманил в лес и изнасиловал девочку на глазах троих школьников

В уральском Краснотурьинске четверо школьников 12–13 лет заманили 9-летнюю девочку в лес в районе Подсобного хозяйства. В результате один из них изнасиловал ее на глазах у остальных, сообщили местные жители.
В Подсобном принято, что дети гуляют здесь сами по себе. Сам район неблагополучный и отдаленный. Трое из четверых нападавших являются братьями. Уточняется, что на учете они не состоят. В семье нет отца, мать работает дояркой в Богословском совхозе, денег не хватает. Четвертый участник дела – старший товарищ одного из братьев. Все мальчики учатся в школе №10.
23 апреля они позвали девочку жечь костер в лесном массиве. Старший из братьев повалил малышку на землю, раздел и изнасиловал на глазах у других. После этого пострадавшая пришла к маме и всё ей рассказала, ребёнка увезли в больницу. По словам соседей, девочка очень спокойная и доверчивая. Её родители развелись, отца ей заменил отчим.
Подростка-насильника посадили под домашний арест. Уголовная ответственность ему не грозит по возрасту.
В Следственном комитете области ситуацию комментировать не стали.