Лайлат аль-Кадр или Ночь Предопределения в 2021 году: дата праздника и как его провести, чтобы никогда не попасть в ад?
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Лайлат аль-Кадр или Ночь Предопределения в 2021 году: дата праздника и как его провести, чтобы никогда не попасть в ад?

11:38:045/5/2021Фото: pxhere
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Мусульманам рекомендуется усиленно молиться и совершать добрые дела не только в эту ночь, но весь последний период Рамадана, длящийся 10 дней. Чтобы наверняка эту ночь не пропустить.

мечеть
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Весь месяц Рамадан мусульмане выдерживают строгий пост. Это волшебный месяц, а Ночь Предопределения является самой могущественной во всем месяце рамадан. Считается, что именно в эту ночь пророк Мухаммед получил священный Коран.

В эту ночь открываются небесные врата и через них на землю спускаются все ангелы с небес во главе с архангелом Джебраилом. Темные силы в эту ночь скованы цепями и не могут принести зла людям.

Эта ночь считается лучше тысячи остальных ночей, поскольку все совершенное добро в эту ночь является лучшим добром за всю вашу прошлую жизнь.

Дата праздника

Точная дата Ночи Могущества никогда и никому не известна. Известно лишь то, что она всегда наступает в последние 10 дней поста Рамадан, причем в нечетные дни. Так задумано для того, чтобы люди молились и каялись в своих грехах, а также совершали добрые дела не в одну конкретную ночь а на протяжении всех 10 последних дней рамадана, чтобы не пропустить самую священную ночь. Однако мусульманские богословы склонны считать, что она наступает именно в 27 день месяца Рамадан. Значит в 2021 году ее ждут в ночь с 8 на 9 мая. Поэтому празднование на государственном уровне и общая молитва в мечетях осуществляются именно в это время.

Многие называют конкретные признаки могущественной ночи: это тихая, безоблачная и спокойная ночь, без ветра и осадков, утром после такой ночи наступает ласковый нежный рассвет, солнце встает без лучей, собаки не лают в эту ночь. Но богословы считают эти признаки недостаточно объективными, поэтому полностью на них полагаться не стоит.

Как ее провести

Из-за того, что жизнь слишком коротка и в течение жизни не успевается сделать очень много дел, Аллах послал эту ночь мусульманам, чтобы они могли приумножить силу своей молитвы и свои дела. Намаз в Ночь Предопределения равен тысячам молитв или 83 годам непрерывной молитвы, благое дело считается самым сильным за прошедшие тысячу месяцев. Вот так приумножаются все добрые дела в эту ночь.

Стоит всю ночь проводить в молитве, чтении Корана, покаянии и творении благих дел. Поскольку все ангел ходят по земле, именно в эту ночь они записывают судьбу человека на будущий год и чем благостнее вы ее проведете, тем больше у вас вероятности приблизиться к Аллаху.

Именно в эту ночь Аллах может определить человека, который никогда не попадет в ад.

Поэтому мусульманам рекомендуется усиленно молиться и совершать добрые дела не только в эту ночь, но весь последний период Рамадана, длящийся 10 дней. Чтобы наверняка эту ночь не пропустить.

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