В Бердске умер экс-директор АТИ Дмитрий Алексеев. Играл в футбол с детьми и упал
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В Бердске умер экс-директор АТИ Дмитрий Алексеев. Играл в футбол с детьми и упал

11:02:135/5/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Прощание с Дмитрием Юрьевичем состоится 6 мая 2021 года.

Дмитрий Алексеев боролся с организованной преступностью
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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В Бердске скончался бывший руководитель административно-технической инспекции города. Он руководил АТИ с мая 2011 по январь 2014 года. Дмитрия Алексеева не стало 4 мая 2021 года. Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" депутат Заксобрания Новосибирской области Валерий Бадьин, Дмитрию Юрьевичу было всего 50 лет.

- Оy играл в футбол с детьми и упал замертво, - сказал Бадьин.

Отмечается, что бригада скорой помощи пыталась реанимировать Дмитрий Алексеева, но не смогла.

Алексеев Дмитрий Юрьевич появился на свет 5 июня 1970 года в поселке Сузун Новосибирской области, но большую часть жизни прожил в Новосибирске. Он работал по специальности в сельском хозяйстве, но в 1995 году «государство не собиралось поднимать сельское хозяйство» и Алексееву поступило предложение от МВД — перейти на кинологическую службу. В 1995 прошел службу в Чечне.

Прощание с Дмитрием Алексеевым состоится 6 мая 2021 года.

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