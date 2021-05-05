Коронавирус в Бердске: Названо точное число заразившихся на 5 мая 2021

Оперативный штаб по коронавирусу в Бердске сообщил новые данные о зараженных на 5 мая. Под медицинским наблюдением находятся 44 бердчанина, а за последние сутки взято 149 тестов на вирус.
За все время пандемии в Бердске выписаны по выздоровлению 1 628 горожан. За последние сутки выявлен один инфицированный коронавирусом бердчанин. Отмечается, что всего в Бердске официально зарегистрировано 1704 случаев коронавируса. Напомним, в России объявлены непрерывные выходные дни с 1 по 10 мая включительно. Глава государства Владимир Путин принял такое решение положившись на рекомендации главного санитарного врача Анны Поповой. Она просила о таких длинных каникулах ради снижения возможности третьей волны коронавируса.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в Бердске скончался бывший руководитель административно-технической инспекции города. Он руководил АТИ с мая 2011 по январь 2014 года. Дмитрия Алексеева не стало 4 мая 2021 года. Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" депутат Заксобрания Новосибирской области Валерий Бадьин, Дмитрию Юрьевичу было всего 50 лет.
- О играл в футбол с детьми и упал замертво, - сказал Бадьин.
Отмечается, что бригада скорой помощи пыталась реанимировать Дмитрий Алексеева, но не смогла.