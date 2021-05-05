Коронавирус в Бердске: Названо точное число заразившихся на 5 мая 2021
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Коронавирус в Бердске: Названо точное число заразившихся на 5 мая 2021

11:47:425/5/2021Фото: pixabay
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За все время пандемии выписаны по выздоровлению 1 628 бердчан.

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Оперативный штаб по коронавирусу в Бердске сообщил новые данные о зараженных на 5 мая. Под медицинским наблюдением находятся 44 бердчанина, а за последние сутки взято 149 тестов на вирус.

За все время пандемии в Бердске выписаны по выздоровлению 1 628 горожан. За последние сутки выявлен один инфицированный коронавирусом бердчанин. Отмечается, что всего в Бердске официально зарегистрировано 1704 случаев коронавируса. Напомним, в России объявлены непрерывные выходные дни с 1 по 10 мая включительно. Глава государства Владимир Путин принял такое решение положившись на рекомендации главного санитарного врача Анны Поповой. Она просила о таких длинных каникулах ради снижения возможности третьей волны коронавируса.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в Бердске скончался бывший руководитель административно-технической инспекции города. Он руководил АТИ с мая 2011 по январь 2014 года. Дмитрия Алексеева не стало 4 мая 2021 года. Как рассказал "Курьер. Среда. Бердск" депутат Заксобрания Новосибирской области Валерий Бадьин, Дмитрию Юрьевичу было всего 50 лет.

- О играл в футбол с детьми и упал замертво, - сказал Бадьин.

Отмечается, что бригада скорой помощи пыталась реанимировать Дмитрий Алексеева, но не смогла.

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