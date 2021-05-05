"Скорая" реанимировала 40 минут упавшего замертво во время игры в футбол 50-летнего экс-директора АТИ Бердска Дмитрия Алексеева: Он скончался, предположительно, от тромба

Друзья и соратники бывшего руководителя Административно-технической инспекции Бердска Дмитрия Алексеева искренне скорбят о его безвременной кончине. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», он скончался 4 мая 2021 года. Ему было 50 лет. 5 июня 2021-го ему исполнился бы 51 год.
По словам Анатолия Чарганцева, давнего товарища и коллеги Алексеева, смерть здорового и жизнерадостного человека повергла его в шок. Чаганцев сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что сейчас проводится вскрытие, и в самое ближайшее время эксперт назовет причину смерти Дмитрия Алексеева. Одновременно, по словам Анатолия Александровича, решается вопрос о времени и месте прощания.
- Дмитрий вчера вечером играл с ребятишками у себя во дворе дома в футбол и вдруг упал. По предварительным данным, у него оторвался тромб. «Скорая» 40 минут пыталась его реанимировать. Но не получилось. У него накануне была небольшая операция. Может, есть какая-то связь. Так-то он был парень спортивный, постоянно на стадионе в футбол играл. Он и в художественной самодеятельности участвовал, и песни пел, и на баяне играл. Трое детей осталось. Жалко мужика до ужаса, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Чарганцев, пенсионер МВД.
В последнее время Дмитрий Алексеев отошел от бердских дел и политики, создавал управляющую компанию. Впрочем, по словам Чарганцева, он планировал баллотироваться в депутаты горсовета Бердска в сентябре 2021 года.
- Я ему хотел помочь в этом. Но планам не суждено сбыться, - произнес Анатолий Александрович, отметив, что пару раз в месяц они обязательно встречались.
Напомним, Алексеев руководил бердской АТИ с мая 2011-го по январь 2014 года. В 1995 году Алексеев, закончивший аграрный университет и работавший по специальности, принял предложение от МВД перейти в кинологическую службу. В том же году у него была командировка в Чечню.
В 2015 году он баллотировался на пост мэра Бердска. Но тогда победил Евгений Шестернин.
Дмитрий Алексеев всегда отличался независимостью. Во время работы в АТИ он никогда не «смотрел в рот» чиновникам и бизнесменам, даже самым известным, если находил нарушения. Из-за этого он ушел из АТИ, не захотев менять свои взгляды и методы работы в угоду кому-то.
О дате похорон Дмитрия Алексеева сообщим в ближайшее время.