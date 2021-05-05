Родительский день-2021 в Бердске: Точная дата, запреты и обычаи светлой Радоницы

Приближается день, особенный и важный, - Радоница, который по-другому многие называют «родительский день». В эту светлую дату каждый человек может погрузиться в свой мир воспоминаний и подумать о родных, ушедших в мир иной. Это важный поминальный день в православии, который в 2021 году выпадает на 11 мая. Это 4 день поминовения усопших в этом году.
Почему Радоница? Потому что в этот день мы несем на кладбище своим родным умершим добрую, радостную весть о том, что Христос Воскрес. Предки верили, что каждый должен в эту дату «похристосоваться с умершими».
Почему Радоница? Потому что в этот день мы несем на кладбище своим родным умершим добрую, радостную весть о том, что Христос Воскрес. Предки верили, что каждый должен в эту дату «похристосоваться с умершими».
Что можно и нельзя делать в Пасху мертвых 11 мая 2021 года
• Нужно посещать кладбище, убирать могилы, приводить места захоронения в порядок;
• Можно сходить в храм и помолиться о душе умерших родственников, поставить свечу за упокой;
• Нужно подавать милостыню страждущим;
• Обязательно стоит поминать в этот день родных покойных добрым словом, вспоминать о них все самое лучшее;
• Запрещено устраивать на могиле застолье и веселиться;
• Не нужно оставлять на могиле рюмку с водкой и кусочек хлеба, если есть желание что-то оставить, положите печенье, кусочек любимой еды покойного;
• Помните, помянуть – это помолиться, а не выпить;
• Запрещено венчаться на Радоницу;
• За самоубиенных родственников принято кормить птиц и подавать милостыню. В этом году 11 мая можно и нужно устраивать поминальные обеды, когда все члены семьи смогут собраться за одним столом и вспомнить о покойных родственниках: самые светлые моменты их жизни. Такие обеды лучше всего устраивать не на кладбище, а там, где будет удобно всем, чтобы и дети смогли скушать блинчик, отдавая дань уважения предкам, и пожилые члены семьи отведать кутью, придя на поминальную трапезу. Как правило, людям старшего поколения бывает трудно выбраться на кладбище.
В наши дни организовать такой обед не составит большого труда. Очень часто кафе и рестораны могут предоставить такую услугу и собрать всех на большой вечер памяти, куда останется только прийти.
• Нужно посещать кладбище, убирать могилы, приводить места захоронения в порядок;
• Можно сходить в храм и помолиться о душе умерших родственников, поставить свечу за упокой;
• Нужно подавать милостыню страждущим;
• Обязательно стоит поминать в этот день родных покойных добрым словом, вспоминать о них все самое лучшее;
• Запрещено устраивать на могиле застолье и веселиться;
• Не нужно оставлять на могиле рюмку с водкой и кусочек хлеба, если есть желание что-то оставить, положите печенье, кусочек любимой еды покойного;
• Помните, помянуть – это помолиться, а не выпить;
• Запрещено венчаться на Радоницу;
• За самоубиенных родственников принято кормить птиц и подавать милостыню. В этом году 11 мая можно и нужно устраивать поминальные обеды, когда все члены семьи смогут собраться за одним столом и вспомнить о покойных родственниках: самые светлые моменты их жизни. Такие обеды лучше всего устраивать не на кладбище, а там, где будет удобно всем, чтобы и дети смогли скушать блинчик, отдавая дань уважения предкам, и пожилые члены семьи отведать кутью, придя на поминальную трапезу. Как правило, людям старшего поколения бывает трудно выбраться на кладбище.
В наши дни организовать такой обед не составит большого труда. Очень часто кафе и рестораны могут предоставить такую услугу и собрать всех на большой вечер памяти, куда останется только прийти.
На правах рекламы. Фото с www.pixabay.com