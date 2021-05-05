Дата уникального метеорного потока Майских Акварид названа

Пик метеорного потока Майских Акварид придется на 5-7 мая. В этот момент на ночном небе будет насчитываться до 50 метеоров в час, сообщают в Московском планетарии.
Источник Акварид - пылевой след от кометы Галлея. Каждый год в апреле, мае и октябре наша планета проходит сквозь него. Осенний поток метеоров носит название Ориониды.
С Земли можно увидеть весенний звездопад с 19 апреля по 28 мая. В его пик можно увидеть на небе около 30 метеоров в час. В 2021 году это количество увеличится в полтора раза.
Комету Галлея крайний раз можно было увидеть в 1986 году, теперь возможность понаблюдать за ней будет только через 75 лет — в 2061 году.
Аквариды — быстрые и яркие белые метеоры, которые оставляют в небе длинные следы. Наиболее хорошо рассмотреть явление можно на рассвете (с 2 до 4 часов утра), на юго-востоке.
Уточним, что наблюдениям может помешать убывающая Луна или непогода (потоки метеоров могут скрывать облака).