Дата уникального метеорного потока Майских Акварид названа
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Дата уникального метеорного потока Майских Акварид названа

12:50:405/5/2021Фото: pixabay.com
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Аквариды лучше всего можно рассмотреть перед рассветом, с 2 до 4 часов утра. Смотреть нужно на юго-восток.

Аквариды — быстрые и яркие белые метеоры, оставляющие в небе длинные следы

Пик метеорного потока Майских Акварид придется на 5-7 мая. В этот момент на ночном небе будет насчитываться до 50 метеоров в час, сообщают в Московском планетарии.

Источник Акварид - пылевой след от кометы Галлея. Каждый год в апреле, мае и октябре наша планета проходит сквозь него. Осенний поток метеоров носит название Ориониды.

С Земли можно увидеть весенний звездопад с 19 апреля по 28 мая. В его пик можно увидеть на небе около 30 метеоров в час. В 2021 году это количество увеличится в полтора раза.

Комету Галлея крайний раз можно было увидеть в 1986 году, теперь возможность понаблюдать за ней будет только через 75 лет — в 2061 году.

Аквариды — быстрые и яркие белые метеоры, которые оставляют в небе длинные следы. Наиболее хорошо рассмотреть явление можно на рассвете (с 2 до 4 часов утра), на юго-востоке.

Уточним, что наблюдениям может помешать убывающая Луна или непогода (потоки метеоров могут скрывать облака).

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космосзвездопадметеорный потокАквариды
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