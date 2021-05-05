13 мая – Ураза Байрам-2021: как отмечают его мусульмане
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13 мая – Ураза Байрам-2021: как отмечают его мусульмане

2:20:315/5/2021Фото: PixaHive
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Перед началом Уразы каждый мусульманин должен выплатить милостыню за сея и свою семью и слуг, если они есть. Допускается выплата милостыни продуктами питания.

рамадан
13 мая - первый день. когда снимаются ограничения поста Рамадан
Сюжет: Обряды мусульман
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Заканчивается пост и месяц Рамадан у мусульман. Он длился 30 дней и его окончание будет отмечаться большим праздником 13 мая 2021 года. Это первый день месяца Шавваль.

Весь пост мусульмане придерживались строгих правил и ограничений. Главные запреты поста: прием пищи, питье, вступление в интимную связь, курение  - все это запрещалось в дневное время суток, которое строго ограничивается временем по лунному календарю. Дневным временем считается время от начала восхода солнца, до завершения заката.

Весь пост был направлен на духовное очищение человека от грехов и приближение к Аллаху.

Этот пост является одним из пяти столпов ислама - именно в этом месяце пророку Мухаммеду был ниспослан Коран.

Перед началом Уразы каждый мусульманин должен выплатить милостыню за сея и свою семью и слуг, если они есть. Допускается выплата милостыни продуктами питания.

Окончание поста всегда отмечается большим праздником - Ураза-байрам, который отмечается очень широко и празднично. В большинстве мусульманских стран и республик этот день является выходным на государственном уровне.

Мусульмане 13 мая должны встать очень рано, до восхода солнца нужно успеть совершить омовение всего тела, надеть чистые одежды и прийти в мечеть на общую молитву, которая продлится почти до обеда.

Женщины-мусульманки накануне готовят самые разнообразные и самые вкусные блюда. угощают ими родственников. В обед праздника. когда все возвращаются из мечети, начинается большое празднование. В тот день не принято сидеть дома - все ощущают себя одной большой семьей, кормят и бедных, кто не может себе позволить пышный праздничный стол. В гости приходят обязательно с подарками. Если семья бедная, все равно хоть что-то должны принести - хоть горсть конфет.

В этот день полагается делать добрые дела, радоваться, праздновать вместе со всеми.

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