Сколько антител должно быть в организме у переболевшего коронавирусом перед прививкой, стало известно
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Сколько антител должно быть в организме у переболевшего коронавирусом перед прививкой, стало известно

1:34:575/5/2021Фото: pixabay.com
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Врачи ответили на главный вопрос желающих вакцинироваться переболевших россиян.

Антитела имеет смысл проверить через полгода
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Врачи смогли ответить на главные вопросы людей о правилах вакцинации после того, как они переболели коронавирусом. Гражданам важно знать, какой уровень антител нужен для возможности вакцинирования. Об этом “Комсомольской Правде” сообщили директор по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н. Наталья Пшеничная и заместитель руководителя научного центра «Вектор» (там разрабатывали вакцину «ЭпиВакКорона») к.м.н. Татьяна Непомнящая.

- Вакцинироваться можно, если иммуноферментный анализ на антитела к SARS-CoV2 показывает отрицательный результат. Если вы переболели, то антитела имеет смысл проверить через полгода. И, если их уже нет, то смело вакцинироваться. Выбор вакцины за лечащим врачом, – сообщили медики.

Напомним, что общее число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины, приблизилось к 7 млн человек.

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