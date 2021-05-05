Сколько антител должно быть в организме у переболевшего коронавирусом перед прививкой, стало известно

Врачи смогли ответить на главные вопросы людей о правилах вакцинации после того, как они переболели коронавирусом. Гражданам важно знать, какой уровень антител нужен для возможности вакцинирования. Об этом “Комсомольской Правде” сообщили директор по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, д.м.н. Наталья Пшеничная и заместитель руководителя научного центра «Вектор» (там разрабатывали вакцину «ЭпиВакКорона») к.м.н. Татьяна Непомнящая.
- Вакцинироваться можно, если иммуноферментный анализ на антитела к SARS-CoV2 показывает отрицательный результат. Если вы переболели, то антитела имеет смысл проверить через полгода. И, если их уже нет, то смело вакцинироваться. Выбор вакцины за лечащим врачом, – сообщили медики.
Напомним, что общее число россиян, получивших хотя бы одну дозу вакцины, приблизилось к 7 млн человек.