Байден мечтает о встрече с Путиным в Европе в июне 2021
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Байден мечтает о встрече с Путиным в Европе в июне 2021

1:01:305/5/2021Фото: pixabay
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"В этом заключаются мои надежда и ожидание. Мы над этим работаем", - сказал журналистам Байден на вопрос о встрече с главой России.

люди
Байден сделал новое заявление

Президент Америки Джо Байден надеется на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это может произойти уже в июне 2021 года, когда Байден будет работать в Европе. Эту информацию он подтвердил СМИ 4 мая во время пресс-конференции в Белом доме.

- В этом заключаются мои надежда и ожидание. Мы над этим работаем, - сказал журналистам Байден на вопрос о встрече с главой России.

Напомним, 13 апреля лидеры двух стран во второй раз говорили по телефону. В Кремле уточнили, что Байден и Путин проговорили моменты двусторонних отношений и некоторые международные ситуации. В Белом доме сообщили, что президент Америки предложил Путину личную встречу, но в третьей стране. Отметим, что глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО.

Встреча на высшем уровне "семерки" состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в Брюсселе.

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европаличная встречапрезидент Америки
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