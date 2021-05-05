Байден мечтает о встрече с Путиным в Европе в июне 2021

Президент Америки Джо Байден надеется на личную встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это может произойти уже в июне 2021 года, когда Байден будет работать в Европе. Эту информацию он подтвердил СМИ 4 мая во время пресс-конференции в Белом доме.
- В этом заключаются мои надежда и ожидание. Мы над этим работаем, - сказал журналистам Байден на вопрос о встрече с главой России.
Напомним, 13 апреля лидеры двух стран во второй раз говорили по телефону. В Кремле уточнили, что Байден и Путин проговорили моменты двусторонних отношений и некоторые международные ситуации. В Белом доме сообщили, что президент Америки предложил Путину личную встречу, но в третьей стране. Отметим, что глава администрации США в середине июня будет находиться в Европе для участия в саммитах Группы семи и НАТО.
Встреча на высшем уровне "семерки" состоится 11-13 июня в Великобритании, а совещание Организации Североатлантического договора - 14 июня в Брюсселе.