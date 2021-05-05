На школьном стадионе найдены победные часы на имя Козалуп А.Я

В рубрику "Сообщи свои новости" написала школьница:
На стадионе 1 школы найдены и переданы часы с гравировкой поздравление с 30-тилетием Победы Козалуп А.Я. Часы переданы в школу! Отзовитесь чьи это часы мы Вам их вернем!
Отзовитесь чьи это часы мы Вам их вернем!
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