На школьном стадионе найдены победные часы на имя Козалуп А.Я
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На школьном стадионе найдены победные часы на имя Козалуп А.Я

1:15:305/5/2021
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Отзовитесь чьи это часы мы Вам их вернем!

В рубрику "Сообщи свои новости" написала  школьница:
9 мая - День Победы

На стадионе 1 школы найдены и переданы часы с гравировкой поздравление с 30-тилетием Победы Козалуп А.Я. Часы переданы в школу! Отзовитесь чьи это часы мы Вам их вернем!
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часы к Дню Победы
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