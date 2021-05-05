Маленькие секретики Бердска: Бахилами и бутылками завалили Промышленный переулок. Смотрите фото и видео

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» прислали фотографии неравнодушные бердчане.
- Посмотрите, какая свалка за магазином Сантимо, Промышленный переулок. Это ещё малая часть, там раскиданы бахилы, бутылки, бумага. Всё разносит ветром, - написал читатель.
Сегодня, 5 мая, «Курьер. Среда. Бердск» проверил, в каком состоянии находится промышленная зона за магазином Сантимо. Нужно отметить, что практически все маленькие предприятия убрали территорию возле своих зданий после зимы. Только в двух местах обнаружили неубранный мусор, а в одном — даже гору снега.
Директор ООО Аква Парирус Владимир Курдюков честно признал, что в этом году не успели раскидать гору снега.
- Зима была такая, что вывозили снег тоннами. Остатки обычно ворошили трактором, а тут сломался трактор. Думали, ну вот-вот починим. Тут ещё рабочих не найти — раньше у нас работали 25 человек, сейчас гастарбайтеров нет, трудно с рабочими руками. До 9 мая всё обязательно уберем. Сгребем мусор в ближайшие день-два, - рассказал Владимир Курдюков.
Территория возле технического выхода магазина Сантимо убрана. Здесь стоят мусорные баки и отгорожен участок для складирования картона.
- Дворник у нас убирает территорию вокруг мусорных баков. Бомжей гоняем, чтоб не мусорили, стараемся, чтоб чисто было, - прокомментировала администратор магазина Сантимо.
На левой стороне переулка — пустой участок у автомойки, там мусор, пакеты, грязь — никто не убирал после зимы. Владелец автомойки свою территорию убрал, чисто. Как удалось выяснить, территория принадлежит ООО Вилор, офис которого на 3 этаже над магазином Сантимо. Сегодня нерабочий день, поэтому связаться с руководителем не удалось.
- Здесь всю зиму летит мусор из мусорных баков Сантимы, вот и накопилось, - рассказывают работники предприятий по соседству. Но у самих — чисто.
В центре.