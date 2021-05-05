Мертвого мужчину нашли на дороге в СНТ под Новосибирском
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Мертвого мужчину нашли на дороге в СНТ под Новосибирском

2:21:125/5/2021Фото: nsk.kp.ru
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Тело обнаружил местный охранник, который не сразу понял, что мужчина мертв.

Труп лежал на дороге, а рядом с ним была брошена сумка с вещами

Во время утреннего обхода в среду 5 мая, охранник садового сообщества "Ранетка" на станции Юбилейной, обнаружил труп мужчины. Труп лежал на дороге, а рядом с ним была брошена сумка с вещами.
- Был обнаружен труп мужчины. На главной дороге общества. Мужчина лет 50. На место вызвали полицию. Когда мужчину нашли, он был уже холодный, — говорится в сообщении паблика «ЧП Новосибирск».

Как сообщает жительница Новосибирска Ольга Петрова, тело обнаружил местный охранник, который не сразу понял, что мужчина мертв.

- Сначала подумал, что он пьяный лежит, затем проверил, а он мертвый и холодный. На вид умершему около 50 лет. Вызвал полицию, — уточнила сибирячка.

На место уже выехали сотрудники правоохранительных органов для проведения проверки и выявления причин наступившей смерти.

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