Мертвого мужчину нашли на дороге в СНТ под Новосибирском

Во время утреннего обхода в среду 5 мая, охранник садового сообщества "Ранетка" на станции Юбилейной, обнаружил труп мужчины. Труп лежал на дороге, а рядом с ним была брошена сумка с вещами.
- Был обнаружен труп мужчины. На главной дороге общества. Мужчина лет 50. На место вызвали полицию. Когда мужчину нашли, он был уже холодный, — говорится в сообщении паблика «ЧП Новосибирск».
Как сообщает жительница Новосибирска Ольга Петрова, тело обнаружил местный охранник, который не сразу понял, что мужчина мертв.
- Сначала подумал, что он пьяный лежит, затем проверил, а он мертвый и холодный. На вид умершему около 50 лет. Вызвал полицию, — уточнила сибирячка.
На место уже выехали сотрудники правоохранительных органов для проведения проверки и выявления причин наступившей смерти.