Жорики заждались: Когда откроется первая площадка для выгула собак в микрорайоне Северном Бердска, ответил Сергей Рассказов
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Жорики заждались: Когда откроется первая площадка для выгула собак в микрорайоне Северном Бердска, ответил Сергей Рассказов

1:53:335/5/2021,Дмитрий БороздинФото: Курьер. Среда. Бердск
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Начать строительство долгое время мешала погода, но теперь условия самые подходящие.

Площадка для собак уже почти готова
Площадка для собак уже почти готова

Работы по строительству специализированной площадки для выгула собак на территории Северного микрорайона Бердска начнутся в четверг, 6 мая. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил инициатор проекта Сергей Рассказов.

- Мы ждали когда просохнет земля, чтобы приступить к работам. Сейчас условия подходящие, да и тянуть больше нельзя, - подчеркнул он в беседе с журналистом издания.
Ранее активист говорил, что строительство площадки займет около десяти дней.

Сергей также отметил, что общественники будут рады любой помощи, в первую очередь — непосредственно на строительстве. Кроме того пригодятся любые стройматериалы, которые люди готовы предоставить, например отсев щебенки. Бердчан, готовых помочь в строительстве, Сергей Рассказов просит позвонить ему по тел. +7 913-904-13-12.

Проект строительства специализированной площадки для выгула собак победил на конкурсе стартапов, который проводил Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив». Тем не менее общественники говорят, что пришлось вложить и немало собственных средств.

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