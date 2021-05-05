Жорики заждались: Когда откроется первая площадка для выгула собак в микрорайоне Северном Бердска, ответил Сергей Рассказов

Работы по строительству специализированной площадки для выгула собак на территории Северного микрорайона Бердска начнутся в четверг, 6 мая. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил инициатор проекта Сергей Рассказов.
- Мы ждали когда просохнет земля, чтобы приступить к работам. Сейчас условия подходящие, да и тянуть больше нельзя, - подчеркнул он в беседе с журналистом издания.
Ранее активист говорил, что строительство площадки займет около десяти дней.
Сергей также отметил, что общественники будут рады любой помощи, в первую очередь — непосредственно на строительстве. Кроме того пригодятся любые стройматериалы, которые люди готовы предоставить, например отсев щебенки. Бердчан, готовых помочь в строительстве, Сергей Рассказов просит позвонить ему по тел. +7 913-904-13-12.
Проект строительства специализированной площадки для выгула собак победил на конкурсе стартапов, который проводил Межрегиональный общественный фонд «Сибирский центр поддержки общественных инициатив». Тем не менее общественники говорят, что пришлось вложить и немало собственных средств.