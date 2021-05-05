В котором часу вы ложитесь спать, показывает, кто вы

Наука показала, что те из нас, кто следует довольно рутинным ежедневным и ночным планам, являются одними из самых продуктивных и успешных людей.
Они просыпаются каждый день примерно в одно и то же время, завтракают, занимаются своим делом и поддерживают здоровый цикл сна, отправляясь спать в определенное время каждую ночь, пишет yourtango.com.
Некоторым установление привычных паттернов кажется скучной мелочью, но суть в том, что более пристальный взгляд на то, как мы склонны проводить часы бодрствования и сна, может раскрыть серьезное понимание нашей личности и черт характера, а также то, как мы относимся к миру и другим людям.
Хотите верьте, хотите нет, но за кажущимися мягкими деталями вашего ночного распорядка скрываются огромные секреты о вас настоящего, в том числе некоторые, которые, как вы, вероятно, думали, никто никогда раньше не замечал.
Ключ к взлому этого кода - нарушить свой распорядок дня и искать то, что вы делаете постоянно каждый день.
Предпочитаемое время отхода ко сну - одно из самых убедительных указаний для полного понимания того, кто вы есть.
Это может показаться странным, но время, в которое вы предпочитаете ложиться каждую ночь, не только показывает, что вы являетесь созданием привычки - это часть того, что делает вас вами.
У всех нас есть одно лицо, которое мы показываем миру, и другое, о котором мы любим думать как о внутренней сущности, которую никто никогда не может увидеть.
Чтобы быть максимально уравновешенным в жизни, важно максимально приблизиться к тому, чтобы чувствовать себя комфортно, когда эти лица совпадают, и начать этот процесс самосознания, узнав как можно больше о себе, является ключевым.
Читайте дальше, чтобы узнать, сколько времени, в которое вы обычно ложитесь, говорит о вашей личности и чертах характера.
1. Если вы обычно ложитесь спать между 20:00 и 22:00Рано ложиться спать, когда вам нужно рано вставать, имеет большой смысл, но ложиться спать с 20:00 до 22:00 каждую ночь в неделю - даже если у вас нет планов на раннее утро - это очень много. больше чем логика.
Если вы регулярно засыпаете в течение этого периода времени, скорее всего, вы осторожный человек, жаждущий рутины и порядка.
Конечно, вы любите веселиться, но вы ставите свое здоровье и расписание выше всего остального. Некоторым это может показаться жестким выбором, но для вас он просто работает.
Просто помните, что, хотя есть старая пословица, что «ничего хорошего не бывает после полуночи», между 8 и 22 часами происходит много замечательных вещей. Не позволяйте своей упрямой природе мешать вам испытать новые и захватывающие вещи в жизни.
2. Если вы обычно ложитесь спать между 22:00 и 12:00Нет ничего постыдного в том, чтобы лечь спать между 22:00 и 00:00. Черт, нет ничего постыдного в том, чтобы лечь спать всякий раз, когда вы решите дать отдых своей усталой голове. Однако, если вы засыпаете в это время, вы обнаружите кое-что довольно интригующее в вашей личности.
Люди, которые засыпают в этот промежуток времени, считаются умными и надежными работягами, но у них также есть довольно бунтарская полоса, выглядывающая изнутри.
Это люди, которые знают, что придерживаться распорядка - ответственное дело, но они не могут избавиться от ощущения необходимости слегка раздвинуть границы, особенно если они обеспокоены тем, что могут упустить что-то интересное!
Хотя этих людей следует хвалить за их добрые намерения, иногда им действительно нужен твердый удар в штаны, чтобы помочь им в успешном достижении своих целей.
3. Если вы обычно ходите на ночлег между 12 и 2 часамиМногие люди считают себя полуночниками, которые действительно чувствуют себя комфортно в темное время суток.
Для этой команды восхождение на борт в сонное время между 12 и 2 часами ночи - обычное дело. Они творческие мыслители мира, и они также вызывают беспокойство.
Конечно, они могут немного поздно ложиться, потому что были вовлечены в очередной круговорот социальной активности, но эти часы растягиваются даже дальше, чем они планировали, потому что их дух полон беспокойной энергии, которая исходит из разума, пытающегося разобраться в проблемах, капризы, исходящие из их блуждающего сердца.
Люди, которые ложатся спать так поздно, прирожденные искатели, а счастье не всегда легко найти. Однако, если им удастся в целом высыпаться, они смогут поддерживать баланс и стабильность, которых так отчаянно жаждут в жизни.
4. Если вы обычно ложитесь спать между 2 и 4 часами утраКонечно, время от времени вы можете не спать всю ночь в поездках или на особо поздних мероприятиях, но это абсолютная норма, но большинство людей не засыпают регулярно с 2 до 4 часов ночи.
Люди, которые заставляют это ложиться спать, - свободные духи, которые просто отказываются соблюдать общепринятые правила.
Они, скорее всего, будут работать не по найму, так как отказываются поклоняться кому бы то ни было ни при каких обстоятельствах.
Люди, которые ложатся спать так поздно, непослушны, вспыльчивы и непокорны. Они считают, что уступка тому, что требует от них статус-кво, является величайшей слабостью, а это означает, что они иногда упускают то, что может быть многообещающим для личных и профессиональных возможностей.
Я бы посоветовал им помнить об этом, но что бы я ни говорил, им абсолютно все равно.
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