На права не сдали 140 тыс. россиян за апрель 2021: Со слепыми котятами сравнил учеников из-за новых правил ГИБДД директор автошколы
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

На права не сдали 140 тыс. россиян за апрель 2021: Со слепыми котятами сравнил учеников из-за новых правил ГИБДД директор автошколы

3:44:545/5/2021,Дмитрий БороздинФото: Pixabay.com
0

Изменения в структуре экзаменов ведут к новым ошибкам, а вместе с ними — к «незачету».

В апреле водительские права получили меньше половины кандидатов

С 1 апреля в России изменилась процедура экзамена на водительские права, и перемены оказались для начинающих автомобилистов слишком серьезными. По данным МВД за минувший месяц сдать экзамены не смогли почти 60% выпускников российских автошкол, это около 140 тыс. человек.

Главным изменением в новых правилах стало объединение «города» и «площадки» в один экзамен. Кроме того, новые правила предполагают, что на экзамене не будет заранее подготовленного маршрута с определенной последовательностью поворотов и разворотов. По данным полиции, чаще всего кандидаты на получение прав не уступают дорогу или создают помехи другим машинам и пешеходам, игнорируют дорожную разметку и в целом неуверенно держатся за рулем.

- Раньше экзамен сдавали в несколько ступеней, уже полученная оценка не сгорала. А теперь все экзамены в кучу, все как слепые котята тыкаются, больше ошибок допускают, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» директор автошколы «Старт» Николай Коваленко.

По его словам, пока по новым правилам в его автошколе экзамен сдавали только один раз. Из 16 кандидатов права получили лишь 5 человек, что гораздо меньше, чем было в прошлые годы. Впрочем, он уверен что со временем ситуация нормализуется.

- В пересчете, сейчас экзамен с первого раза сдало только 5% учеников, раньше бывало и по 30% сдавали. Но это дело привычки, просто сейчас еще не все до конца понимают новые правила. Нужно время, чтобы привыкнуть, - подчеркнул он.

Между тем в МВД уверены, что проблема такого большого числа неудач не в строгих требованиях новых правил, а в подготовке, которую дают автошколы. Также член Общественной палаты России Александр Холодов заявил, что во многих автошколах страны кандидаты вынуждены докупать дополнительные часы практики, либо тренироваться самостоятельно, за городом и на закрытых автодромах, чтобы выработать необходимые навыки.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
автошколыавтомобиливодительские правановые правилаавтодромэкзамен в автошколе
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Стало сложнее?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление
    Скрыть объявление

    Последние новости

    Суд принял иск Навального к Пескову за работу с ЦРУ
    4:39:53 5/5/2021
    Суд принял иск Навального к Пескову за работу с ЦРУ
    Лунный календарь посадки рассады на май 2021 года: что посадить с 6 по 13 мая
    4:30:31 5/5/2021
    Лунный календарь посадки рассады на май 2021 года: что посадить с 6 по 13 мая
    Что такое Пасха мертвых?
    4:20:44 5/5/2021
    Что такое Пасха мертвых?
    Выплату в 10 000 рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет начислят до 17 августа 2021. Новые указания Мишустина
    4:19:03 5/5/2021
    Выплату в 10 000 рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет начислят до 17 августа 2021. Новые указания Мишустина
    Уголовников отправят на стройку БАМа
    4:01:42 5/5/2021
    Уголовников отправят на стройку БАМа
    БердскПохороны скоропостижно скончавшегося экс-директора АТИ Бердска Дмитрия Алексеева пройдут 6 мая
    3:57:40 5/5/2021
    Похороны скоропостижно скончавшегося экс-директора АТИ Бердска Дмитрия Алексеева пройдут 6 мая
    БердскНа права не сдали 140 тыс. россиян за апрель 2021: Со слепыми котятами сравнил учеников из-за новых правил ГИБДД директор автошколы
    3:44:54 5/5/2021
    На права не сдали 140 тыс. россиян за апрель 2021: Со слепыми котятами сравнил учеников из-за новых правил ГИБДД директор автошколы
    Накануне 9 мая Губернатор Андрей Травников обсудил развитие в Новосибирской области современных музейных площадок
    3:43:11 5/5/2021
    Накануне 9 мая Губернатор Андрей Травников обсудил развитие в Новосибирской области современных музейных площадок
    БердскВнезапно умерший экс-директор АТИ Бердска Дмитрий Алексеев ушел из команды и. о. мэра Михайлова после скандала с аудиозаписью бизнесмена Виктора Голубева
    3:39:37 5/5/2021
    Внезапно умерший экс-директор АТИ Бердска Дмитрий Алексеев ушел из команды и. о. мэра Михайлова после скандала с аудиозаписью бизнесмена Виктора Голубева
    Сотрудник ГИБДД попался на взятке в 10 000 рублей в Новосибирске
    3:24:26 5/5/2021
    Сотрудник ГИБДД попался на взятке в 10 000 рублей в Новосибирске
    Скрыть объявление