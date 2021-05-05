На права не сдали 140 тыс. россиян за апрель 2021: Со слепыми котятами сравнил учеников из-за новых правил ГИБДД директор автошколы

С 1 апреля в России изменилась процедура экзамена на водительские права, и перемены оказались для начинающих автомобилистов слишком серьезными. По данным МВД за минувший месяц сдать экзамены не смогли почти 60% выпускников российских автошкол, это около 140 тыс. человек.
Главным изменением в новых правилах стало объединение «города» и «площадки» в один экзамен. Кроме того, новые правила предполагают, что на экзамене не будет заранее подготовленного маршрута с определенной последовательностью поворотов и разворотов. По данным полиции, чаще всего кандидаты на получение прав не уступают дорогу или создают помехи другим машинам и пешеходам, игнорируют дорожную разметку и в целом неуверенно держатся за рулем.
- Раньше экзамен сдавали в несколько ступеней, уже полученная оценка не сгорала. А теперь все экзамены в кучу, все как слепые котята тыкаются, больше ошибок допускают, - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» директор автошколы «Старт» Николай Коваленко.
По его словам, пока по новым правилам в его автошколе экзамен сдавали только один раз. Из 16 кандидатов права получили лишь 5 человек, что гораздо меньше, чем было в прошлые годы. Впрочем, он уверен что со временем ситуация нормализуется.
- В пересчете, сейчас экзамен с первого раза сдало только 5% учеников, раньше бывало и по 30% сдавали. Но это дело привычки, просто сейчас еще не все до конца понимают новые правила. Нужно время, чтобы привыкнуть, - подчеркнул он.
Между тем в МВД уверены, что проблема такого большого числа неудач не в строгих требованиях новых правил, а в подготовке, которую дают автошколы. Также член Общественной палаты России Александр Холодов заявил, что во многих автошколах страны кандидаты вынуждены докупать дополнительные часы практики, либо тренироваться самостоятельно, за городом и на закрытых автодромах, чтобы выработать необходимые навыки.