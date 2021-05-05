Самые лучшие мамы среди знаков зодиака

Когда я учился в колледже, была еще одна студентка, мать которой все еще не только готовила себе обед, но и добавляла в него положительные отметки, такие как «Я люблю тебя» и «Я знаю, что у тебя все получится». Я завидовал этой женщине за такую любящую и заботливую мать, пишет yourtango.com.
Моя мама подчеркивала такие вещи, как независимость и забота о себе - все еще ценные инструменты для обучения, но без эмоциональной привязки.
Вы знаете, какой знак зодиака лучшая мама?Конечно, составлять рейтинг весело, но правда в том, что у каждого знака зодиака и у каждой матери есть свой уникальный стиль воспитания и свои особые способности к материнству. Астрология может указать на лучшие качества, которыми вы обладаете для воспитания детей.
Конечно, Рака называют матерью Зодиака, потому что Рак от природы заботлив и мотивирован эмоциями и семейной жизнью. И если сравнивать со знаками зодиака, которые делают лучших жен , любой знак может быть прекрасной мамой по-своему!
Мамы упорно трудятся, чтобы правильно растить своих детей. Многие из них - матери-одиночки , и, хотя кажется, что у них двойная работа, они отлично справляются со своей задачей, поскольку их дети знают, что их матери поддерживают их, и они сделают для них все, что угодно.
Мамы должны быть очень многим для своих детей: защитником, сторонником, учителем, опекуном, водителем и родителем. Некоторые мамы «крутые», а другие более традиционны и пытаются привить эти традиционные ценности своим детям. Я знаю мам, которые обучаются на дому, и других, которые часами ищут лучшую школу для своих детей.
Насколько я могу судить, быть родителем утомительно, и, как бы они ни считали, что воспитание приносит удовольствие, бывают моменты, когда родителям нужен перерыв. Как родитель, вам необходимо предоставить кров, пищу, любовь и возможности для роста. Это тяжелая работа, и не всем удается справиться со всей ответственностью матери.
Но некоторые знаки зодиака кажутся немного более подходящими для материнства, чем другие.
Вот знаки зодиака, которые делают лучших мам, отсортированных от лучших к худшим.
1. Рыбы (19 февраля - 20 марта)Рыбы - это мама, которая прививает детям понимание искусства и поощряет их к творчеству. Дети мамы-Рыб будут чувствительны, изобретательны и научатся относиться к другим людям с добротой и состраданием. Мамы-Рыбы передадут любовь к природе, чувство гордости за помощь другим и независимый дух.
Мама-Рыбы может не знать, как научить своих детей воплощать свои мечты в реальность, но они будут поддерживать их на всем пути, пока их дети пытаются понять это сами.
2. Овен (21 марта - 19 апреля).Мамы-Овны поддерживают в расписании своих детей уроки музыки, спорт, хобби, общественные мероприятия и лагеря. Между тем, у мамы-Овна у самой полноценный график .
Она хочет, чтобы ее дети были любителями приключений и не стеснялись пробовать что-то новое. Она побуждает их противостоять всем вызовам и бороться за то, во что они верят.
Иногда она бывает резкой, но почти сразу жалеет об этом. Эти мамы могут быть настойчивыми со своими детьми, и иногда им нужно слушать и действительно слышать, что их ребенок хочет или не хочет делать.
3. Близнецы (21 мая - 20 июня)Мамы-Близнецы могут говорить со своими детьми о чем угодно - они часто «разговаривают» очень рано. У мам-Близнецов нет секретов от своих детей.
Ее дети обладают прекрасными коммуникативными навыками и хорошо осведомлены о том, что происходит в мире вокруг них.
Одна из вещей, которая делает маму-Близнецов такой уникальной, - это ее способность понимать своих детей, независимо от их пола и возраста. Мамы-Близнецы устраивают лучшие вечеринки и устраивают лучшие свидания (потому что они похожи на вечеринку).
4. Козерог (22 декабря - 19 января)Мамы-Козероги будут сражаться насмерть за своих детей. Козероги очень лояльны и всегда будут их защищать.
Эти мамы не бездельничают и очень серьезно относятся к воспитанию детей. Они хотят привить своим детям хорошую трудовую этику, а также дисциплину и сосредоточенность.
Будьте уверены, если их дети получают пособие, они зарабатывают его, выполняя работу по дому и заботясь о своих братьях и сестрах. Мамы-Козероги - чаще всего работающие мамы, и иногда им нужно напоминать о том, чтобы они уделяли немного времени себе, а не посвящали каждую свободную минуту своей семье.
5. Телец (20 апреля - 20 мая)Мамы-Тельцы невероятно терпеливы - настолько, что иногда кажутся святыми. Но не заблуждайтесь, мамы-Тельцы очень настоящие и приземленные.
Мамы-Тельцы могут быть упрямыми, что может привести к проблемам, когда ее дети достигнут подросткового возраста. Если вы когда-либо были свидетелями противостояния между мамой-Тельцом и ее подростком, вы знаете, что это некрасиво.
Телец заботится о том, чтобы ее дети ценили красоту и природу. Поскольку она может быть склонна к чрезмерному увлечению едой и расходами, ей необходимо следить за тем, чтобы она не перекармливала своих детей или чтобы они не знали цену доллару.
6. Весы (23 сентября - 22 октября).Весы - прекрасные мамы, потому что они такие уравновешенные и миролюбивые. Они поощряют гармонию в доме, и когда между братьями и сестрами возникают разногласия, она может увидеть точку зрения каждого и помочь участникам найти нейтральную позицию.
Мамы-Весы не любят дисциплинировать и предпочли бы быть друзьями, чем родителями, но обычно ждут, чтобы дружить со своими детьми, пока они не вырастут.
Самые важные вещи, которым мама-Весы учит своих детей, - это как делиться, как испытывать сострадание к другим и как быть хорошими друзьями.
7. Рак (21 июня - 22 июля).Мама-Рак заботится и заботится. На самом деле, дети с мамой-Раком знают, что их действительно любят и о них заботятся.
Рак всегда рядом, чтобы выслушать своего ребенка и помочь ему почувствовать себя лучше. Она хочет, чтобы ее дом был местом любви и комфорта, и чтобы ее дети могли делиться с ней чем угодно.
Когда все остальное терпит неудачу, мама-Рак готовит любимое печенье или закуску своего ребенка, чтобы они знали, насколько они обожают. Она также отлично помогает развивать творческие способности ребенка и не стесняется делиться гением своего ребенка со всем миром.
8. Стрелец (22 ноября - 21 декабря).У мам-Стрельцов огромные сердца, и они хотят делиться миром со своими детьми.
Скорее всего, они начнут путешествовать с ними в раннем возрасте. Они привносят в своих детей тягу к знаниям и сильное чувство независимости , а также злое чувство юмора.
Стрельцы делают забавных мамочек и знают, что детство коротко, поэтому она хочет, чтобы ее дети наслаждались каждым его моментом. Тем не менее, она может быть импульсивной - в одну минуту она стоит на полосе для машин, направляясь к высадке, а в следующую она объявляет, что это пляжный день.
У нее может быть не так много правил, как у многих других мам, потому что она хочет, чтобы ее дети были ее собственными людьми, а не ее копией.
9. Дева (23 августа - 22 сентября)Что бы ни сломалось, мама-Дева сделает все возможное, чтобы исправить это, будь то игрушка или разбитое сердце. Она возлагает большие надежды на своих детей и может быть критичной, но все равно сильно их любит, даже когда они ее подводят.
Она королева многозадачности, поскольку она родители, работает, волонтером и до сих пор поддерживает очень чистый и аккуратный дом. Она хочет, чтобы у ее детей была дисциплина и они не сдавались, когда становится трудно.
Мама-Дева склонна к перфекционизму и может слишком усердно ездить со своими детьми, если не будет осторожна.
10. Скорпион (23 октября - 21 ноября).Мамы-Скорпионы пугающе интуитивны и часто знают, что происходит с их ребенком, раньше, чем он сам. Мамы-Скорпионы любят преданность, честность и защиту, и пока ее дети говорят правду и заботятся о других, она хороша.
Остерегайтесь, если вы каким-либо образом оскорбляете ее детей или создаете для них проблемы - она будет бороться за своих детей сильнее, чем за себя. Она будет ставить потребности своей семьи выше своих собственных и будет страстно защищать их всякий раз, когда чувствует, что им угрожают.
11. Водолей (20 января - 18 февраля)Мамы-Водолеи никогда не приспосабливаются к себе и остаются верными себе. Она может обучать своих детей на дому, но позаботится о том, чтобы у них были занятия вне дома. Она позаботится о том, чтобы они знали, как важно помогать другим, и что ее дети знают о таких важных проблемах, как глобальное потепление.
Мама-Водолей обязательно поощрит воображение и эксперименты в своих детях. Однако у нее будет очень мало терпения к срывам и любым эмоциональным проявлениям.
Возможно, ей нужно напомнить, что она не может предполагать, что ее дети знают, что она их любит и что ей нужно их успокоить.
12. Лев (23 июля - 22 августа)Мама-Лев - самая детская из мам. Ей нравится играть со своими детьми и дарить им щедрые подарки. Однако она может быть эгоцентричной и ставить собственные нужды выше своих детей.
У нее такая дорогая вечеринка, потому что это то, о чем просили ее сын или дочь, или она делает это потому, что это впечатляет других мам?
Она глубоко любит своих детей, но может иметь нарциссические наклонности, думая о своих детях как о продолжении себя. Она без колебаний флиртует с учителем своего ребенка, даже если в процессе это смущает ее ребенка.