Уголовников отправят на стройку БАМа

Правительство считает, что дополнительным кадровым резервом на стройках Байкало-Амурской магистрали могут стать люди, приговоренные к принудительным работам. Представители уголовно-исправительной системы восполнят дефицит гастарбайтеров, которые из-з пандемии не могут попасть в Россию. Профильные ведомства должны принять заключительное решение по этому вопросу до 14 мая.
Во ФСИН инициативу поддержали. Там уточнили, что закон этому не противоречит, и служба поддерживает более активное привлечение заключенных к работе.
Один из крупнейших строительных проектов в стране — это модернизация БАМа и Транссибирской магистрали. Эти работы продолжатся до 2025 года. Сейчас на магистрали работает около 5 тысяч рабочих, но для реализации проекта необходимо около 15 тысяч человек. Нехватку рабочих рук хотят восполнить за счет железнодорожных войск. В 2021 году на БАМ планируют доставить около 3 тысяч солдат.
Напомним, работать на БАМе смогут только те, кто приговорен к принудительным работам. Они являются альтернативой лишению свободы. Работы могут назначить в случае, если человек отбывает наказание за преступление небольшой или средней тяжести или за тяжкое преступление, совершённое впервые. Уточним, что в Сибири будут работать осужденные только из тех регионов, по которым проходит магистраль.