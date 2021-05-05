Что такое Пасха мертвых?

Пасхой мертвых называлось поминовение у славян по языческим обычаям, обычно оно проводилось в четверг на Светлой неделе - Навий день. Позже, с крещением Руси, церковь начала искоренять все языческие праздники, а поскольку родительский день, выпадающий на 9 день после Пасхи, также отнесен для поминовения усопших, то эти да праздника часто стали путать. В православии поминать можно только в Радоницу. 11 мая 2021 года она будет отмечаться повсеместно.
На Радоницу впервые после Пасхи можно поминать родных и близких. Весь Великий пост поминальные богослужения не поводятся, но было выделено три родительских субботы, чтобы не оставлять без должного внимания души умерших. Но по-настоящему самым крупным днем для поминовения является именно Радоница. До наступления Радоницы поминки устраивать было нельзя, равно как и посещать могилы усопших.
Поскольку языческие и православные традиции часто переплетаются, то и на Радоницу осталась примесь тех установленных традиций и многие их до сих пор не искоренили.
По православному полагается в этот день посетить храм, помолиться, поставить свечи, раздать милостыню, затем можно иди на кладбище, чтобы проведать могилы своих усопших, навести там порядок. Можно принести цветы и зажечь свечу. Здесь многие начинают оставлять еду на могилах или начинать кушать на кладбище и поминать умерших. Оставляют конфеты и печенья у могил, льют водку на землю... Все это делать запрещено. Угощения вы оставляете вроде как для тех, кто будет проходить мимо и помянет ваших умерших. Но для этого можно раздать их у храма нищим и попросить их помянуть ваших умерших, назвав им имена тех, кого помянуть. Приносить алкоголь и сигареты на кладбище вообще нельзя - это не по православному. Это приумножить ваши грехи и грехи ваших умерших. то как раз те действия, которые остались нам от предков-язычников.
Священники говорят, что главное - это молитва в храме - остальное (посещение кладбища) это просто уход за местом захоронения.
Также считают, что на Радоницу нужно идти по той дороге, по которой везли покойного хоронить, чтобы его душа могла найти дорогу к дому. Кто-то топит в этот день баню для душ умерших, якобы они посещают любимые места на земле. Все это суеверия и верить в них - не верить в Бога.
Устройте дома поминальный обед, вместе помолитесь, вспомните добрым словом ваших умерших. Этого достаточно.