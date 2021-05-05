С 8 на 9 мая - Ночь предопределения-2021: категорические запреты и что обязательно сделать мусульманину
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

С 8 на 9 мая - Ночь предопределения-2021: категорические запреты и что обязательно сделать мусульманину

5:04:345/5/2021,Дмитрий ПарыгинФото: pixabay
0

Эта ночь связана с ниспосланием Корана пророку Мухаммаду. Для мусульман имеет очень важное значение, ведь молитвы в эту ночь имеют большее значение, чем 1000 месяцев непрерывной молитвы — а это более 83 лет.

Религиозные традиции
Религиозные традиции
Сюжет: Обряды мусульман
13 мая – Ураза Байрам-2021: как отмечают его мусульмане

13 мая – Ураза Байрам-2021: как отмечают его мусульманеЛайлат аль-Кадр или Ночь Предопределения в 2021 году: дата праздника и как его провести, чтобы никогда не попасть в ад?Ещё 38 новости

Ночь аль-Кадр — почитаемая в исламе ночь месяца Рамадан, связанная с ниспосланием Корана пророку Мухаммаду. Для мусульман имеет очень важное значение, ведь молитвы в эту ночь имеют большее значение, чем 1000 месяцев непрерывной молитвы — а это более 83 лет. Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, рассказывая о Ночи предопределения заявил, что «это время, когда предопределяется судьба человека на весь год».

В 2021 году она выпадает на 8-9 мая, а вслед за ней 13 мая в честь окончания Рамадана будет праздник Ураза-байрам. Комментируя проведение праздника в период коронавируса Крганов подчеркнул, что не смотря на улучшение ситуации, ограничения, связанные с пандемией сохраняются. На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" он оценивает масштаб праздника в столице как не менее 250 тысяч человек. Для мусульман будут предоставлены следующие площадки для молитв: Московская соборная мечеть на проспекте Мира, в мечетях на Татарской улице и на Поклонной горе, а так же в мечети Ярдам на улице Хачатуряна. Прилегающие к мечетям улицы будут на время перекрыты. Об этом жителям Москвы ещё сообщат дополнительно.

Запреты и традиции, связанные с постом в Рамадан

В связи со строгостью поста, традиционно его разрешалось не соблюдать кормящим и беременным женщинам, детям, путешественникам, больным и старикам. Однако, кроме своей жёсткости, этот пост уникален и тем, что он распространяется на светлое время суток. Когда солнце взошло и пока оно не зайдёт нельзя пить воду, употреблять пищу, вступать в интимную близость и курить.

Перед Ураза-байрамом принято прибраться дома и приготовить сытной еды. Во время праздника есть традиция подавать милостыню - считается, что такой добрый поступок, пусть даже милостыня была подана не деньгами, а едой, искупает ошибки, допущенные во время Рамадана.

В праздник нужно ходить поздравлять родственников в гости с чистым телом и помыслами, принося с собой подарки.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникмусульманепраздникиураза-байрамНочь предопределения 2021Рамадан-2021
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Празднует ли религиозные праздники Ваша семья? Если да, то какие?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление

    Последние новости

    Суд принял иск Навального к Пескову за работу с ЦРУ
    4:39:53 5/5/2021
    Суд принял иск Навального к Пескову за работу с ЦРУ
    Лунный календарь посадки рассады на май 2021 года: что посадить с 6 по 13 мая
    4:30:31 5/5/2021
    Лунный календарь посадки рассады на май 2021 года: что посадить с 6 по 13 мая
    Что такое Пасха мертвых?
    4:20:44 5/5/2021
    Что такое Пасха мертвых?
    Уголовников отправят на стройку БАМа
    4:01:42 5/5/2021
    Уголовников отправят на стройку БАМа
    БердскПохороны скоропостижно скончавшегося экс-директора АТИ Бердска Дмитрия Алексеева пройдут 6 мая
    3:57:40 5/5/2021
    Похороны скоропостижно скончавшегося экс-директора АТИ Бердска Дмитрия Алексеева пройдут 6 мая
    Накануне 9 мая Губернатор Андрей Травников обсудил развитие в Новосибирской области современных музейных площадок
    3:43:11 5/5/2021
    Накануне 9 мая Губернатор Андрей Травников обсудил развитие в Новосибирской области современных музейных площадок
    Сотрудник ГИБДД попался на взятке в 10 000 рублей в Новосибирске
    3:24:26 5/5/2021
    Сотрудник ГИБДД попался на взятке в 10 000 рублей в Новосибирске
    БердскResident Evil Village и S.T.A.L.K.E.R. 2: Какие новинки ждут геймеры в 2021 году
    3:21:26 5/5/2021
    Resident Evil Village и S.T.A.L.K.E.R. 2: Какие новинки ждут геймеры в 2021 году
    Красная горка или Антипасха: приметы на 9 мая и что запрещено делать? А что обязательно сделать?
    3:20:54 5/5/2021
    Красная горка или Антипасха: приметы на 9 мая и что запрещено делать? А что обязательно сделать?
    Сокровище нашел сибиряк после сноса дома
    3:20:19 5/5/2021
    Сокровище нашел сибиряк после сноса дома
    Скрыть объявление