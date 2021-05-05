С 8 на 9 мая - Ночь предопределения-2021: категорические запреты и что обязательно сделать мусульманину

Ночь аль-Кадр — почитаемая в исламе ночь месяца Рамадан, связанная с ниспосланием Корана пророку Мухаммаду. Для мусульман имеет очень важное значение, ведь молитвы в эту ночь имеют большее значение, чем 1000 месяцев непрерывной молитвы — а это более 83 лет. Муфтий Москвы, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов, рассказывая о Ночи предопределения заявил, что «это время, когда предопределяется судьба человека на весь год».
В 2021 году она выпадает на 8-9 мая, а вслед за ней 13 мая в честь окончания Рамадана будет праздник Ураза-байрам. Комментируя проведение праздника в период коронавируса Крганов подчеркнул, что не смотря на улучшение ситуации, ограничения, связанные с пандемией сохраняются. На пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" он оценивает масштаб праздника в столице как не менее 250 тысяч человек. Для мусульман будут предоставлены следующие площадки для молитв: Московская соборная мечеть на проспекте Мира, в мечетях на Татарской улице и на Поклонной горе, а так же в мечети Ярдам на улице Хачатуряна. Прилегающие к мечетям улицы будут на время перекрыты. Об этом жителям Москвы ещё сообщат дополнительно.
Запреты и традиции, связанные с постом в Рамадан
В связи со строгостью поста, традиционно его разрешалось не соблюдать кормящим и беременным женщинам, детям, путешественникам, больным и старикам. Однако, кроме своей жёсткости, этот пост уникален и тем, что он распространяется на светлое время суток. Когда солнце взошло и пока оно не зайдёт нельзя пить воду, употреблять пищу, вступать в интимную близость и курить.
Перед Ураза-байрамом принято прибраться дома и приготовить сытной еды. Во время праздника есть традиция подавать милостыню - считается, что такой добрый поступок, пусть даже милостыня была подана не деньгами, а едой, искупает ошибки, допущенные во время Рамадана.
В праздник нужно ходить поздравлять родственников в гости с чистым телом и помыслами, принося с собой подарки.