Похороны скоропостижно скончавшегося экс-директора АТИ Бердска Дмитрия Алексеева пройдут 6 мая

Внезапно умерший экс-директор АТИ Бердска Дмитрий Алексеев ушел из команды и. о. мэра Михайлова после скандала с аудиозаписью бизнесмена Виктора Голубева"Скорая" реанимировала 40 минут упавшего замертво во время игры в футбол 50-летнего экс-директора АТИ Бердска Дмитрия Алексеева: Он скончался, предположительно, от тромбаЕщё 803 новости
На 51-м году жизни 4 мая 2021-го скоропостижно скончался бывший директор бердской административно-технической инспекции Дмитрий Алексеев. Друзья, соратники и коллеги скорбят о его безвременной кончине.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Дмитрий Юрьевич вечером 4 мая играл с детьми во дворе дома в футбол и вдруг упал. По предварительным данным, у него оторвался тромб. «Скорая» 40 минут пыталась его реанимировать.
Прощание с Алексеевым Дмитрием Юрьевичем состоится 6 мая с 11 до 12 часов в Новосибирске, в прощальном зале №4 на ул. Немировича-Данченко, 134, зал 4. Как сообщил "Курьер. Среда. Бердск" его товарищ, пенсионер МВД из Бердска Анатолий Чарганцев, похоронят Алексеева на кладбище "Учхоза" с 13 до 14 часов, поминальный обед с 14.00.
Напомним, Алексеев руководил бердской АТИ с мая 2011-го по январь 2014 года. В 1995 году Алексеев, закончивший аграрный университет и работавший по специальности, принял предложение от МВД перейти в кинологическую службу. В том же году у него была командировка в Чечню. До конца дней он возглавлял ветеранскую организацию СОБРа Новосибирской области.
Дмитрий Алексеев всегда отличался независимостью. Во время работы в АТИ он никогда не «смотрел в рот» чиновникам и бизнесменам, даже самым известным, если находил нарушения. Из-за этого он ушел из АТИ, не захотев менять свои взгляды и методы работы в угоду кому-то. Таким, принципиальным и честным, он навсегда останется в памяти всех, кто его знал.
Справка
Алексеев Дмитрий Юрьевич родился 5 июня 1970 года в поселке Сузун Новосибирской области. Проживал в поселке Элитное на территории Мичуринского сельсовета Новосибирского района. Образование высшее, окончил аграрный университет по специальности «зооинженер». Женат, воспитывает четырех детей. Родители являются докторами сельскохозяйственных наук, преподают в Новосибирском государственном аграрном университете. Служил в Чечне, работал участковым инспектором, заместителем начальника отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом, в ОБЭПе и СОБРе. Из правоохранительных органов ушел на пенсию в 2010 году в звании подполковника. Получил еще два высших образования. С мая 2011 года возглавил Административно-техническую инспекцию Бердска, уволился по собственному желанию в 2014-м. До последних дней он оставался руководителем ветеранской организации СОБРа Новосибирской области. Умер 4 мая 2021 года.
Выражаем соболезнования родным и близким Алексеева Дмитрия Юрьевича.