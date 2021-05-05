Любимая песню выбрали жители Великобритании: и это не Queen с "Богемской рапсодией"

Народ Британии проголосовали за свою любимую песню всех времен, и это не богемная рапсодия королевы.
Великая британская публика проголосовала за ТОП-500 самых любимых песен всех времен. В то время как могучая эпопея "Queen" обычно занимает первые места на вершине, на одну позицию она подтолкнула несколько более сладко-горьких и нежных оттенков. Оказывается, мы нация мягкотелых, чьи сердца (и уши) прочно прикованы к прошлому. Проголосовало более 75 000 человек, и теперь мы можем раскрыть лучшие песни, группы, а также исполнителей мужского и женского пола за все время.
Поклонники Queen не должны слишком расстраиваться, классика группы 1975 года по-прежнему находится на вершине рейтинга и занимает второе место.
Но любимая песня Великобритании на самом деле - Careless Whisper Джорджа Майкла. Культовая баллада также только что попала в четыре миллиона мировых трансляций.
Результаты появлялись на протяжении всех выходных Bank Holiday на Smooth Radio, которые показывают, что «Человек в зеркале» Майкла Джексона и Билли Джин занимают третье и пятое места, а Джордж Майкл также занимает четвертое место с A Different Corner.
Сестра Джорджа гордо откликнулась на эту новость.
Йода Панайоту выступил с совместным заявлением с Крисом Органом, совладельцем поместья Джорджа Майкла.
Они сказали: «Мы снова потрясены, услышав потрясающую новость о том, что третий год подряд Careless Whisper занимает первое место в рейтинге Smooth's All Time Top 500 в 2021 году.
«Знать, что музыка Джорджа по-прежнему нравится его поклонникам и любимым людям во всем мире, значит для нас все, как и для Джорджа».
Кроме того, Джордж был признан самым популярным артистом-мужчиной с 17 песнями в Топ-500.
Помимо Careless Whisper и A Different Corner, его дуэт с сэром Элтоном Джоном Джорджа «Не позволяйте солнцу зайти на меня» занимает 15-е место, за ним идут «Отец Фигура» (51) и «Иисус ребенку» (60).
Элтон Джон занял второе место с 16 песнями в списке, за ним следуют Майкл Джексон, Лайонел Ричи и Фил Коллинз.
Самая популярная певица - Уитни Хьюстон с 13 песнями (I Will Always Love You занимает 16-е место), за ней следуют Мадонна, Адель, Селин Дион и Тина Тернер.
Источник: express.co.uk