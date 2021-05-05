Что запрещено делать 6 мая, чтобы не навлечь на себя беду?
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05.05
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Что запрещено делать 6 мая, чтобы не навлечь на себя беду?

5:20:215/5/2021Фото: pixnio
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Запрещалось сегодня ходить по росе и топтать ее. Ею положено было умыться на восходе солнца - это придавала здоровья и сил.

нитки, шерсть
В этот день строго запрещено трогать шерстяные изделия и вообще трогать шерсть

6 мая православная церковь чтит память святого Георгия Победоносца.

Издревле святого Георгия считали покровителем земли и домашнего скота. Именно ему в начале мая молились о хороших урожаях. о защите животных, о защите от врагов и всяких напастей. В народе день звался Юрьев или Егорьев день.

Считается, что в этот день строго запрещено обижать пастухов. Им сегодня относили всякие подарки прямо на пастбища, кормили вкусной едой.

Запрещалось сегодня ходить по росе и топтать ее. Ею положено было умыться на восходе солнца - это придавала здоровья и сил.

Запрещалась работа любая, кроме подготовки полей к посевам. На поля приглашался священник, который читал молитвы о хорошем посеве и урожае, затем он же проходил по каждому огороду в деревне, чтобы урожай был и на личных участках.

Строго запрещалось сегодня резать скот и забивать птицу. Нельзя было касаться шерсти. Ни стричь, ни чесать, ни прясть ее не разрешалось. Более того, запрещалось рукоделие с шерстяными нитями. Кто ослушается запрета - у того волки загрызут все стадо.

Запрещалось сегодня ругаться и браниться. Ослушавшегося могло убить во время грозы.

Женщинам запрещалось что либо делать с волосами. Не брали в этот день даже расческу, чтобы их расчесать. Тем более запрещались прически и укладки. Несчастная, ослушавшаяся запрета могла потерять все волосы и стать некрасивой.

Запрещалось в этот день вывешивать на улицу для просушки белье и оставлять его на улице на ночь. Ночью к нему могла "прилипнуть" нечистая сила. которая потом попадала в ваш дом, вызывая беды, болезни и несчастья.

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