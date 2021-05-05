Суд принял иск Навального к Пескову за работу с ЦРУ
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Суд принял иск Навального к Пескову за работу с ЦРУ

4:39:535/5/2021Фото: flickr.com
0

В суде отметили, что досудебная подготовка по иску назначена на 27 мая.

Навальный подал в суд против Пескова в ноябре 2020 года

Пресненский суд Москвы рассмотрит иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову о защите чести и достоинства, рассказала представитель суда.

По её информации, если политик получит разрешение судьи, то сможет принять участие в заседании.

Первый поданный иск против Пескова был в ноябре 2020 года. В нем Навальный требовал признать заявления пресс-секретаря о его сотрудничестве с западными спецслужбами ложными и порочащими честь. Иск Алексею вернули из-за процессуальных недостатков.

Второй иск оппозиционера суд также оставил без движения. Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию.

Напомним, что Алексей Навальный отбывает срок во Владимирской области.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
искнавальныйпесков
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Дело продвигается?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Лунный календарь посадки рассады на май 2021 года: что посадить с 6 по 13 мая
    4:30:31 5/5/2021
    Лунный календарь посадки рассады на май 2021 года: что посадить с 6 по 13 мая
    Что такое Пасха мертвых?
    4:20:44 5/5/2021
    Что такое Пасха мертвых?
    Выплату в 10 000 рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет начислят до 17 августа 2021. Новые указания Мишустина
    4:19:03 5/5/2021
    Выплату в 10 000 рублей семьям с детьми от 6 до 18 лет начислят до 17 августа 2021. Новые указания Мишустина
    Уголовников отправят на стройку БАМа
    4:01:42 5/5/2021
    Уголовников отправят на стройку БАМа
    БердскПохороны скоропостижно скончавшегося экс-директора АТИ Бердска Дмитрия Алексеева пройдут 6 мая
    3:57:40 5/5/2021
    Похороны скоропостижно скончавшегося экс-директора АТИ Бердска Дмитрия Алексеева пройдут 6 мая
    БердскНа права не сдали 140 тыс. россиян за апрель 2021: Со слепыми котятами сравнил учеников из-за новых правил ГИБДД директор автошколы
    3:44:54 5/5/2021
    На права не сдали 140 тыс. россиян за апрель 2021: Со слепыми котятами сравнил учеников из-за новых правил ГИБДД директор автошколы
    Накануне 9 мая Губернатор Андрей Травников обсудил развитие в Новосибирской области современных музейных площадок
    3:43:11 5/5/2021
    Накануне 9 мая Губернатор Андрей Травников обсудил развитие в Новосибирской области современных музейных площадок
    БердскВнезапно умерший экс-директор АТИ Бердска Дмитрий Алексеев ушел из команды и. о. мэра Михайлова после скандала с аудиозаписью бизнесмена Виктора Голубева
    3:39:37 5/5/2021
    Внезапно умерший экс-директор АТИ Бердска Дмитрий Алексеев ушел из команды и. о. мэра Михайлова после скандала с аудиозаписью бизнесмена Виктора Голубева
    Сотрудник ГИБДД попался на взятке в 10 000 рублей в Новосибирске
    3:24:26 5/5/2021
    Сотрудник ГИБДД попался на взятке в 10 000 рублей в Новосибирске
    БердскResident Evil Village и S.T.A.L.K.E.R. 2: Какие новинки ждут геймеры в 2021 году
    3:21:26 5/5/2021
    Resident Evil Village и S.T.A.L.K.E.R. 2: Какие новинки ждут геймеры в 2021 году