Суд принял иск Навального к Пескову за работу с ЦРУ

Пресненский суд Москвы рассмотрит иск Алексея Навального к пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову о защите чести и достоинства, рассказала представитель суда.
По её информации, если политик получит разрешение судьи, то сможет принять участие в заседании.
Первый поданный иск против Пескова был в ноябре 2020 года. В нем Навальный требовал признать заявления пресс-секретаря о его сотрудничестве с западными спецслужбами ложными и порочащими честь. Иск Алексею вернули из-за процессуальных недостатков.
Второй иск оппозиционера суд также оставил без движения. Дмитрий Песков не стал комментировать ситуацию.
Напомним, что Алексей Навальный отбывает срок во Владимирской области.