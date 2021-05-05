Как желудок может помочь вам в борьбе с ожирением

Ученые считают, что специфический для желудка белок играет важную роль в прогрессировании ожирения, согласно новому исследованию, опубликованному в Scientific Reports. Исследование, проведенное в соавторстве с исследователем из Медицинской школы Университета Индианы, может помочь в разработке терапевтических средств, которые помогут людям, борющимся с достижением и поддержанием потери веса, сообщает medicalxpress.com.
Исследователи сосредоточили свое внимание на гастрокине-1 (GKN1) - белке, который в большом количестве вырабатывается исключительно в желудке. Предыдущие исследования показали, что GKN1 устойчив к пищеварению, что позволяет ему проникать в кишечник и взаимодействовать с микробами в кишечнике.
В исследовании Scientific Reports исследователи показывают, что ингибирование GKN1 приводит к значительным различиям в весе и уровне жира в организме по сравнению с тем, когда белок экспрессировался.
«В то время как диета и упражнения имеют решающее значение для поддержания здорового веса, некоторые люди борются с потерей веса - даже в случаях бариатрической хирургии поддержание потери веса может быть проблемой», - сказал Дэвид Бун, доктор философии, доцент микробиологии и медицины. иммунологии Медицинского факультета IU, адъюнкт-профессор кафедры биологии Университета Нотр-Дам и соавтор исследования. «Эти результаты являются примером того, как лучшее понимание микробиома кишечника и физиологических аспектов ожирения - того, как наш организм регулирует обмен веществ и накапливает жир, - может помочь в разработке новых методов лечения».
Данные Центров по контролю за заболеваниями показывают, что уровень ожирения среди взрослых в США вырос до 42,4 процента. Помимо увеличения риска инсульта, диабета, некоторых видов рака и других проблем со здоровьем, ожирение также может увеличить риск тяжелого заболевания из-за COVID-19.
Бун и его команда провели анализ микробиома моделей мышей с экспрессированным белком GKN1 и без него. Исследователи измерили потребление пищи, извлечение калорий, уровень сахара в крови, инсулина и триглицеридов. Они использовали магнитно-резонансное воображение для наблюдения за составом тела. Команда также подсчитала расход энергии и наблюдала уровни воспаления.
Модели без GKN1 весили меньше и имели более низкий уровень общего жира в организме и более высокий процент безжировой массы, несмотря на то, что потребляли такое же количество пищи. На диете с высоким содержанием жиров модели без GKN1 показали устойчивость к увеличению веса, увеличению жировых отложений и воспалению печени, что может привести к заболеванию печени. Исследователи также не обнаружили никаких доказательств побочных эффектов, таких как рак, диабет, потеря аппетита, мальабсорбция или воспаление, и результаты были согласованы на мужских и женских моделях.
Хотя необходимы дополнительные исследования для определения эффективности блокирования GKN1 для предотвращения ожирения, исследователи заявили, что, если они окажутся жизнеспособным решением, такие методы лечения могут снизить нагрузку на системы здравоохранения и помочь улучшить качество жизни пациентов.