Избитого годовалого малыша нашли в одних колготках в подъезде. Мама ушла в загул

В пресс-службе прокуратуры Калининградской области рассказали об избитом малыше, которого нашли в высотке по улице Левитана. Мать ушла в гости и оставила сына без присмотра.
- Прокуратурой Московского района города Калининграда после публикации в СМИ информации о найденном в подъезде ребёнке организована проверка соблюдения прав детей на охрану жизни и здоровья. Установлено, что в доме по улице Левитана жильцы на лестничной площадке обнаружили годовалого мальчика. Мать ребёнка находилась в гостях и оставила его без присмотра. С травмами ребёнок госпитализирован в лечебное учреждение, — сообщили в прокуратуре.
Сотрудники ведомства проведут проверку в отношении семей, имеющих несовершеннолетних детей в этом доме.
- По результатам проверки, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, в том числе поставлен вопрос о возможном ограничении матери в родительских правах, — отметили в ведомстве.
Напомним, что 2 мая избитого малыша в высотке на Левитана нашла жительница дома, он был доставлен в больницу. Она рассказала, что мальчик был в одних колготках, на шее у него были синяки от пальцев и рот в крови.