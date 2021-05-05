Новых зараженных коронавирусом нашли за сутки на 5 мая в Новосибирской области
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05.05
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Новых зараженных коронавирусом нашли за сутки на 5 мая в Новосибирской области

5:05:285/5/2021Фото: pixabay.com
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В инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 1 172 пациента, в число которых вошли 8 детей.

Всего тестов на коронавирус по региону проведено 1 529 552
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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5 мая за сутки в Новосибирской области зарегистрированы новые случаи заражения коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб, на утро зарегистрирован 41 479 случай коронавируса (+78 за сутки), из них 2 513 детей. 37 897 пациентов выздоровели (+27 за сутки).

В инфекционные стационары с коронавирусом и с подозрением на него госпитализированы 1 172 пациента, в число которых вошли 8 детей.
Скончались от инфекции четыре человека: женщина в возрасте 66 лет и мужчины в возрасте 92, 73 и 66 лет. Всего в регионе зарегистрировано 1 772 смертей.
На данный момент в отделениях реанимации находится 49 человек. На ИВЛ – 6 пациентов.
Всего тестов на коронавирус по региону проведено - 1 529 552.

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