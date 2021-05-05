Техасский рыбак поймал рекордную рыбу весом 876 фунтов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Техасский рыбак поймал рекордную рыбу весом 876 фунтов

11:16:425/5/2021Фото: facebook.com/SportfishCenter
0

Предыдущий рекорд для этого вида рыбы был установлен в 1985 году, когда был пойман 808-фунтовый тунец.

Техасский рыбак поймал рекордную рыбу весом 876 фунтов

Госчиновники официально признали рыбу рекордной. Это реально большая рыба.

Выловив чудовищную рыбу в середине апреля, рыбак из Техаса теперь наконец может похвастаться тем, что побил рекорд. Хотя, судя по размеру рыбы, с самого начала у него, вероятно, не было проблем с этим хвастаться.

KXXV сообщает, что Трой Ланкастер поймал синего тунца весом 876 фунтов во время рыбалки недалеко от Порт-Арнаса в Техасе . Предыдущий рекорд для этого вида рыбы был установлен в 1985 году, когда был пойман 808-фунтовый тунец.

Ланкастер поймал массивную рыбу 13 апреля, но рекорд был только что официально признан Техасскими парками и дикой природой.
Поймать такую ​​рыбу в Техасе сложнее, чем кажется. Федеральные законы запрещают рыболовам намеренно ловить этот вид рыбы в Персидском заливе. Однако рыбак может заплатить за специальное разрешение, которое позволяет ему поймать голубого тунца размером более 73 дюймов, если он был пойман непреднамеренно.

Рыболовы также должны сообщить об этом улове в течение 24 часов.

Центр Sportfish науки и охрана отправил о рекордной рыбе на Facebook, где он поздравлял Ланкастер , а также поблагодарил его за то , исследователь собрать образцы из рыбы.
Порт Aransas South Jetty , местная газета сообщила о вылове на Facebook , а также. Согласно новостному агентству, Ланкастер впервые поймал монструозную рыбу около 9:20 утра. Однако только в 6:30 вечера он, наконец, смог приземлиться. По имеющимся данным, только чтобы погрузить рыбу в лодку, потребовалось больше часа.

Источник: foxnews.com

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
рыбарыбакрекордтехас
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Хороший улов?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Скрыть объявление
    Скрыть объявление

    Последние новости

    Как желудок может помочь вам в борьбе с ожирением
    11:15:06 5/5/2021
    Как желудок может помочь вам в борьбе с ожирением
    Труп известной блогерши нашли в лесу на Урале: Погибла при странных обстоятельствах
    10:48:49 5/5/2021
    Труп известной блогерши нашли в лесу на Урале: Погибла при странных обстоятельствах
    Лунный календарь посадки рассады на май 2021: что посадить с 5 по 15 мая
    10:20:33 5/5/2021
    Лунный календарь посадки рассады на май 2021: что посадить с 5 по 15 мая
    Запрет на продажу энергетиков детям хотят ввести по всей России
    10:14:36 5/5/2021
    Запрет на продажу энергетиков детям хотят ввести по всей России
    Украина соорудила 400 км противотанковых рвов вдоль границы с Россией. Но деньги кончились
    9:59:13 5/5/2021
    Украина соорудила 400 км противотанковых рвов вдоль границы с Россией. Но деньги кончились
    Китайская ракета рухнет на Землю: Где упадет, предсказал Пентагон
    9:49:59 5/5/2021
    Китайская ракета рухнет на Землю: Где упадет, предсказал Пентагон
    Закон о запрете приравнивать роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне рассмотрит Госдума
    9:30:10 5/5/2021
    Закон о запрете приравнивать роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне рассмотрит Госдума
    С Днем Иверской иконы Божией Матери открытки и поздравления на 6 мая
    9:20:43 5/5/2021
    С Днем Иверской иконы Божией Матери открытки и поздравления на 6 мая
    Как рассчитывают региональный прожиточный минимум. Разъяснение Минтруда
    9:05:39 5/5/2021
    Как рассчитывают региональный прожиточный минимум. Разъяснение Минтруда
    "Я психанул": обиделся на водителей и спалили 20 гектаров леса 18-летний сибиряк
    8:51:32 5/5/2021
    "Я психанул": обиделся на водителей и спалили 20 гектаров леса 18-летний сибиряк
    Скрыть объявление