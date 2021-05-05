Техасский рыбак поймал рекордную рыбу весом 876 фунтов

Госчиновники официально признали рыбу рекордной. Это реально большая рыба.
Выловив чудовищную рыбу в середине апреля, рыбак из Техаса теперь наконец может похвастаться тем, что побил рекорд. Хотя, судя по размеру рыбы, с самого начала у него, вероятно, не было проблем с этим хвастаться.
KXXV сообщает, что Трой Ланкастер поймал синего тунца весом 876 фунтов во время рыбалки недалеко от Порт-Арнаса в Техасе . Предыдущий рекорд для этого вида рыбы был установлен в 1985 году, когда был пойман 808-фунтовый тунец.
Ланкастер поймал массивную рыбу 13 апреля, но рекорд был только что официально признан Техасскими парками и дикой природой.
Поймать такую рыбу в Техасе сложнее, чем кажется. Федеральные законы запрещают рыболовам намеренно ловить этот вид рыбы в Персидском заливе. Однако рыбак может заплатить за специальное разрешение, которое позволяет ему поймать голубого тунца размером более 73 дюймов, если он был пойман непреднамеренно.
Рыболовы также должны сообщить об этом улове в течение 24 часов.
Центр Sportfish науки и охрана отправил о рекордной рыбе на Facebook, где он поздравлял Ланкастер , а также поблагодарил его за то , исследователь собрать образцы из рыбы.
Порт Aransas South Jetty , местная газета сообщила о вылове на Facebook , а также. Согласно новостному агентству, Ланкастер впервые поймал монструозную рыбу около 9:20 утра. Однако только в 6:30 вечера он, наконец, смог приземлиться. По имеющимся данным, только чтобы погрузить рыбу в лодку, потребовалось больше часа.
Источник: foxnews.com