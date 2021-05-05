Браво: Никто не мог этого сделать, а Шестернин сделал!

Низкий поклон и благодарность мэру!! Наконец-то идет ремонт ул.Промышленной. Никто не мог этого сделать, а Шестернин сделал! Респект и уважение!
От редакции: Так, что ж вы фотки, Владимир, не прислали? Вот бы все сейчас наслаждались! Ждем!
Наконец-то идет ремонт ул.Промышленной.
Низкий поклон и благодарность мэру!! Наконец-то идет ремонт ул.Промышленной. Никто не мог этого сделать, а Шестернин сделал! Респект и уважение!
От редакции: Так, что ж вы фотки, Владимир, не прислали? Вот бы все сейчас наслаждались! Ждем!
От редакции
Ну повезло же! Всем нам!
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