Браво: Никто не мог этого сделать, а Шестернин сделал!
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05.05
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Браво: Никто не мог этого сделать, а Шестернин сделал!

5:41:555/5/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
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Наконец-то идет ремонт ул.Промышленной.

промышленная
Ямы залило водой на ул. Промышленной

Низкий поклон и благодарность мэру!! Наконец-то идет ремонт ул.Промышленной. Никто не мог этого сделать, а Шестернин сделал! Респект и уважение!

От редакции: Так, что ж вы фотки, Владимир, не прислали? Вот бы все сейчас наслаждались! Ждем!

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ремонтул.Промышленная
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