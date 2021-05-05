В ГИБДД подготовили новые штрафы для российских водителей

В ГИБДД утвердили новые штрафы за нарушения. Их список будет внесён в КоАП, проект поправок в который уже поступил в Аналитический центр при правительстве РФ.
Новые штрафы введены за такие нарушения: неправильные шины, повреждённый бампер, незаконные лебёдки, отсутствие подголовников и подушек. А также штрафовать будут то, что загораживает обзор - телефоны, козырьки, держатели. Еще штрафы вводятся за проблемы с фарами, горящий Check Engine и другие индикаторы неисправностей.
Эти нарушения возникли на основании правил, изложенных в техническом регламенте Таможенного союза.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", с 1 мая вырастет штраф за нарушения правил проезда через железнодорожные пути – с тысячи до пяти тысяч рублей.