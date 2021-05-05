Запрет на продажу энергетиков детям хотят ввести по всей России

Уполномоченная по правам ребёнка в Республике Татарстан, основательница Национального родительского комитета Ирина Волынец призывает запретить продажу энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне.
По её словам, для изготовления энергетических напитков применяются стимуляторы, таурин, много кофеина, а также красители и ароматизаторы.
Человек, употребляющий энергетики, страдает от гастрита, аритмии, нарушений работы сердечно-сосудистой системы, у него может обостриться язвенная болезнь, появиться рвота и диарея, добавила Волынец.
Как отметила общественница, дети и подростки чаще всего не понимают, насколько вредным может быть употребление подобных напитков. Кроме того, заботливые родители, а также медики, против того, чтобы дети пили энергетики.
Она подчеркнула, что несколько регионов страны уже запретили продажу энергетиков несовершеннолетним.
- В настоящее время федеральным законодательством не запрещена продажа энергетиков несовершеннолетним, поэтому с учётом вышеизложенного прошу вас устранить это обстоятельство и ввести запрет на территории всей России, а также запретить продажу энергетических тонизирующих напитков в образовательных, медицинских, физкультурно-спортивных, спортивных организациях, организациях отдыха и оздоровления детей, — говорится в обращении.