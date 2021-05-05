За голую фотосессию на яхте в Турции задержали гражданок Украины
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

За голую фотосессию на яхте в Турции задержали гражданок Украины

6:39:495/5/2021Фото: Pixabay
0

Проведшие весь день в допросах девушки советуют не раздеваться на камеру в мусульманских странах.

За обнаженную фотосессию на яхте модели весь день провели в полиции

В Турции очередной случай обнаженной фотосессии закончился задержанием моделей.

Несколько девушек с Украины разделись на камеру во время плавания на яхте. С другой яхты их увидели и сфотографировали, а потом выставили в социальные сети.

После того, как снимками заинтересовались турецкие власти девушек задержали и проводили в полицейский участок. По словам задержанных, их целый день допрашивали сотрудники правоохранительных органов страны. В итоге девушек все-таки отпустили.

«Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию», — посоветовала одна из задержанных.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
полициямореяхтаобнаженная фотосессия
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Так ли страшен проступок девушек?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    БердскТочную дату выплат 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет назвал Мишустин. Когда придет
    6:23:32 5/5/2021
    Точную дату выплат 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет назвал Мишустин. Когда придет
    Можно ли работать на огороде на 6 мая на день святого Георгия Победоносца-2021?
    6:20:35 5/5/2021
    Можно ли работать на огороде на 6 мая на день святого Георгия Победоносца-2021?
    В ГИБДД подготовили новые штрафы для российских водителей
    6:01:42 5/5/2021
    В ГИБДД подготовили новые штрафы для российских водителей
    Twitter, Google и Facebook снова оштрафуют за запрещенную информацию
    5:36:34 5/5/2021
    Twitter, Google и Facebook снова оштрафуют за запрещенную информацию
    БердскПятый день запоя на майские праздники 2021: Как выйти из похмелья после длинных каникул, ответил нарколог
    5:30:19 5/5/2021
    Пятый день запоя на майские праздники 2021: Как выйти из похмелья после длинных каникул, ответил нарколог
    Что запрещено делать 6 мая, чтобы не навлечь на себя беду?
    5:20:21 5/5/2021
    Что запрещено делать 6 мая, чтобы не навлечь на себя беду?
    Избитого годовалого малыша нашли в одних колготках в подъезде. Мама ушла в загул
    5:07:45 5/5/2021
    Избитого годовалого малыша нашли в одних колготках в подъезде. Мама ушла в загул
    Новых зараженных коронавирусом нашли за сутки на 5 мая в Новосибирской области
    5:05:28 5/5/2021
    Новых зараженных коронавирусом нашли за сутки на 5 мая в Новосибирской области
    БердскС 8 на 9 мая - Ночь предопределения-2021: категорические запреты и что обязательно сделать мусульманину
    5:04:34 5/5/2021
    С 8 на 9 мая - Ночь предопределения-2021: категорические запреты и что обязательно сделать мусульманину
    Суд принял иск Навального к Пескову
    4:39:53 5/5/2021
    Суд принял иск Навального к Пескову