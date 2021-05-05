За голую фотосессию на яхте в Турции задержали гражданок Украины

В Турции очередной случай обнаженной фотосессии закончился задержанием моделей.
Несколько девушек с Украины разделись на камеру во время плавания на яхте. С другой яхты их увидели и сфотографировали, а потом выставили в социальные сети.
После того, как снимками заинтересовались турецкие власти девушек задержали и проводили в полицейский участок. По словам задержанных, их целый день допрашивали сотрудники правоохранительных органов страны. В итоге девушек все-таки отпустили.
«Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию», — посоветовала одна из задержанных.