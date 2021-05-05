Двойная выплата в 12000 рублей на детей с 3 до 7 лет пришла на счета россиян 5 мая - проверяйте!

Повышенный размер пособия на детей от 3 до 7 лет включительно поступил на счета родителей сегодня, 5 мая. Как сообщает мама из Искитимского района Марина, деньги поступили на карту около 18.00 вечера.
- Если раньше приходила сумма в размере 12 000 рублей на двоих детей, то сегодня поступила сумма 15 500 рублей. Очевидно, мои доходы позволили повышение пособия до 75%, - отмечает молодая мама в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» 5 мая.
Как ранее сообщал «Курьер. Среда. Бердск», президент России Владимир Путин анонсировал повышение размера пособий на детей с 3 до 7 лет включительно в начале 2021 года.
Теперь доходы серей учитывают по новым правилам. Отмечалось, что некоторые семьи продолжат получать пособие по 50% от прожиточного минимума на ребёнка, другие семьи 75% от ПМ на ребёнка, в третьи - 100% от указанной величины.
Напомним, прожиточный минимум на ребёнка в Новосибирской области сегодня составляет 12 727 рублей. Соответственно, 50% от ПМ на ребёнка составляет 6 363 рубля, 75% - это 9 545 рублей.