Причина смерти принца Филиппа в 99 лет стала известна

Причину смерти принца Филиппа назвали в СМИ. По информации Telegraph, он умер от старости. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", супруг королевы Елизаветы II умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронили 17 апреля 2021 года.
Издание ссылается на информацию из документов лечащего врача королевской семьи, в которых сказано, что принц Филипп скончался от преклонного возраста. Других болезней или повреждений, которые могли бы стать причиной смерти не обнаружено. Впрочем, известно, что в феврале принц перенес операцию на сердце.
Отмечается, что других заболеваний или травм, которые привели бы к смерти, не было. При этом ранее всего за несколько недель до смерти принц перенес хирургическую операцию на сердце.
Видом деятельности покойного в официальных документах указано: "офицер ВМС, принц Соединенного Королевства и муж ее Величества Королевы Елизаветы II".