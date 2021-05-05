Причина смерти принца Филиппа в 99 лет стала известна
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Причина смерти принца Филиппа в 99 лет стала известна

8:06:445/5/2021Фото: Википедии
0

Видом деятельности покойного в официальных документах указано: "офицер ВМС, принц Соединенного Королевства и муж ее Величества Королевы Елизаветы II".

человек
"Его Королевское Высочество мирно скончался сегодня утром в Виндзорском замке", — сообщили в пресс-службе
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Похороны скоропостижно скончавшегося экс-директора АТИ Бердска Дмитрия Алексеева пройдут 6 мая

Похороны скоропостижно скончавшегося экс-директора АТИ Бердска Дмитрия Алексеева пройдут 6 маяВнезапно умерший экс-директор АТИ Бердска Дмитрий Алексеев ушел из команды и. о. мэра Михайлова после скандала с аудиозаписью бизнесмена Виктора ГолубеваЕщё 804 новости

Причину смерти принца Филиппа назвали в СМИ. По информации  Telegraph, он умер от старости. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", супруг королевы Елизаветы II умер 9 апреля в возрасте 99 лет. Его похоронили 17 апреля 2021 года.

Издание ссылается на информацию из документов лечащего врача королевской семьи, в которых сказано, что принц Филипп скончался от преклонного возраста. Других болезней или повреждений, которые могли бы стать причиной смерти не обнаружено. Впрочем, известно, что в феврале принц перенес операцию на сердце.

Отмечается, что других заболеваний или травм, которые привели бы к смерти, не было. При этом ранее всего за несколько недель до смерти принц перенес хирургическую операцию на сердце.

Видом деятельности покойного в официальных документах указано: "офицер ВМС, принц Соединенного Королевства и муж ее Величества Королевы Елизаветы II".

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
возрастскончалсяпохоронилипринц
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Настоящий долгожитель?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Двум категориям россиян повысили пенсии с 1 мая 2021 года
    8:24:05 5/5/2021
    Двум категориям россиян повысили пенсии с 1 мая 2021 года
    Что просят и о чем молятся святому Георгию Победоносцу 6 мая? 3 мощных молитвы великому святому
    8:20:59 5/5/2021
    Что просят и о чем молятся святому Георгию Победоносцу 6 мая? 3 мощных молитвы великому святому
    Причина смерти принца Филиппа в 99 лет стала известна
    8:06:44 5/5/2021
    Причина смерти принца Филиппа в 99 лет стала известна
    Ставки по вкладам выросли в российских банках
    7:50:55 5/5/2021
    Ставки по вкладам выросли в российских банках
    Менее 8000 человек заразились коронавирусом за сутки на 5 мая в России
    7:21:53 5/5/2021
    Менее 8000 человек заразились коронавирусом за сутки на 5 мая в России
    6 мая – день Иверской иконы Божией Матери: все молитвы иконе и о чем просят
    7:20:56 5/5/2021
    6 мая – день Иверской иконы Божией Матери: все молитвы иконе и о чем просят
    300 000 зараженных коронавирусом выявили за сутки, антирекорд по смертности на 5 мая поставила Индия
    7:02:29 5/5/2021
    300 000 зараженных коронавирусом выявили за сутки, антирекорд по смертности на 5 мая поставила Индия
    БердскДвойная выплата в 12000 рублей на детей с 3 до 7 лет пришла на счета россиян 5 мая - проверяйте!
    6:49:09 5/5/2021
    Двойная выплата в 12000 рублей на детей с 3 до 7 лет пришла на счета россиян 5 мая - проверяйте!
    За голую фотосессию на яхте в Турции задержали гражданок Украины
    6:39:49 5/5/2021
    За голую фотосессию на яхте в Турции задержали гражданок Украины
    БердскТочную дату выплат 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет назвал Мишустин 5 мая 2021. Когда придет
    6:23:32 5/5/2021
    Точную дату выплат 10 000 рублей на детей от 6 до 18 лет назвал Мишустин 5 мая 2021. Когда придет