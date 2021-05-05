Украина соорудила 400 км противотанковых рвов вдоль границы с Россией. Но деньги кончились

Глава погранслужбы Украины Сергей Дейнеко рассказал о том, что российско-украинская граница со стороны Киева укреплена противотанковым рвом длиной 400 км.
По замыслу проекта «Стена», принятого в 2014 году в период премьерства Яценюка, было запланировано укрепление 2000 км пограничной территории. Позже оказалось, что деньги, выделенные правительством, закончились и пришлось проект свернуть.
В итоге средств хватило на 400 км рвов, 330 км рокадной дороги, 70 км колючей проволоки и 100 км забора из металла, о чем и отчитался Дейнеко.
В Харьковской области работы по укреплению границы завершаются, а в Черниговской - продолжаются. После того, как стало ясно, что выделенные на проект «Стена» деньги закончились, были задержаны 6 сотрудников погранслужбы.