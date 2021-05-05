Лунный календарь посадки рассады на май 2021: что посадить с 5 по 15 мая
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
05.05
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Лунный календарь посадки рассады на май 2021: что посадить с 5 по 15 мая

10:20:335/5/2021Фото: pxhere
0

Если у вас климатические условия позволяют приступить к высадке, то мы предлагаем вам данные лунные календаря, чтобы наиболее благоприятно спланировать ваши работу.

рассада
Май как нельзя лучше подходит для того, чтобы начать высаживать рассаду

Последний месяц весны уже достаточно теплый, чтобы начать высаживать рассаду в теплицы и провести посевы в грунт. Если у вас климатические условия позволяют приступить к высадке, то мы предлагаем вам данные лунные календаря, чтобы наиболее благоприятно спланировать ваши работу для получения лучшего урожая.

Картофель, сельдерей, редис, морковь, петрушка, свекла - 5, 6, 7, 10 мая.

Лук и чеснок, редька и редиска - 5, 6, 7, 8, 9, 10  мая.

Цветная капуста, капуста брокколи, зелень - укроп, петрушка, кинза, лук на зелень, огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны, бахчевые культуры и тыква, клубника, горох и фасоль- 12, 13, 14, 15  мая.

Перцы, баклажаны, томаты, белокочанная капуста, листовые салаты 12 и 15 мая.

Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников 12 мая.

Самые неблагоприятные дни - 3, 4, 11 мая (новолуние).

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
дачалунный календарьрассадачто посадить
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Чем займетесь на этой неделе?

    Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

    Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
    войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
    Ознакомьтесь с правилами комментирования

    Последние новости

    Лунный календарь посадки рассады на май 2021: что посадить с 5 по 15 мая
    10:20:33 5/5/2021
    Лунный календарь посадки рассады на май 2021: что посадить с 5 по 15 мая
    Запрет на продажу энергетиков детям хотят ввести по всей России
    10:14:36 5/5/2021
    Запрет на продажу энергетиков детям хотят ввести по всей России
    Украина соорудила 400 км противотанковых рвов вдоль границы с Россией. Но деньги кончились
    9:59:13 5/5/2021
    Украина соорудила 400 км противотанковых рвов вдоль границы с Россией. Но деньги кончились
    Китайская ракета рухнет на Землю: Где упадет, предсказал Пентагон
    9:49:59 5/5/2021
    Китайская ракета рухнет на Землю: Где упадет, предсказал Пентагон
    Закон о запрете приравнивать роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне рассмотрит Госдума
    9:30:10 5/5/2021
    Закон о запрете приравнивать роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне рассмотрит Госдума
    С Днем Иверской иконы Божией Матери открытки и поздравления на 6 мая
    9:20:43 5/5/2021
    С Днем Иверской иконы Божией Матери открытки и поздравления на 6 мая
    Как рассчитывают региональный прожиточный минимум. Разъяснение Минтруда
    9:05:39 5/5/2021
    Как рассчитывают региональный прожиточный минимум. Разъяснение Минтруда
    "Я психанул": обиделся на водителей и спалили 20 гектаров леса 18-летний сибиряк
    8:51:32 5/5/2021
    "Я психанул": обиделся на водителей и спалили 20 гектаров леса 18-летний сибиряк
    Двум категориям россиян повысили пенсии с 1 мая 2021 года
    8:24:05 5/5/2021
    Двум категориям россиян повысили пенсии с 1 мая 2021 года
    Что просят и о чем молятся святому Георгию Победоносцу 6 мая? 3 мощных молитвы великому святому
    8:20:59 5/5/2021
    Что просят и о чем молятся святому Георгию Победоносцу 6 мая? 3 мощных молитвы великому святому