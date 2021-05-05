Лунный календарь посадки рассады на май 2021: что посадить с 5 по 15 мая

Последний месяц весны уже достаточно теплый, чтобы начать высаживать рассаду в теплицы и провести посевы в грунт. Если у вас климатические условия позволяют приступить к высадке, то мы предлагаем вам данные лунные календаря, чтобы наиболее благоприятно спланировать ваши работу для получения лучшего урожая.
Картофель, сельдерей, редис, морковь, петрушка, свекла - 5, 6, 7, 10 мая.
Лук и чеснок, редька и редиска - 5, 6, 7, 8, 9, 10 мая.
Цветная капуста, капуста брокколи, зелень - укроп, петрушка, кинза, лук на зелень, огурцы, тыквы, кабачки, патиссоны, бахчевые культуры и тыква, клубника, горох и фасоль- 12, 13, 14, 15 мая.
Перцы, баклажаны, томаты, белокочанная капуста, листовые салаты 12 и 15 мая.
Посадка плодовых деревьев и ягодных кустарников 12 мая.
Самые неблагоприятные дни - 3, 4, 11 мая (новолуние).