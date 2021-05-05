Двум категориям россиян повысили пенсии с 1 мая 2021 года
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Двум категориям россиян повысили пенсии с 1 мая 2021 года

8:24:055/5/2021Фото: Вам хватает пенсии на жизнь?
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Им выплатят дополнительно от 3000 до 20 000 рублей к пенсии. Получить доплату могут только те, кто уже не работает в профессии, дающей право на льготу.

У некоторых пенсионеров с 1 мая увеличатся выплаты

С 1 мая в Пенсионном фонде России приготовлены к оплате дополнительные деньги для представителей сфер авиации и угольной промышленности.

Летчиков и члены экипажей воздушных судов, у которых есть требуемое количество лет стажа, получат до 20 тысяч рублей в качестве доплаты к пенсии. Для шахтеров эта выплата составит почти 4 тысячи рублей. Перерасчет данных выплат будет проводиться каждые три месяца.

Получить доплату могут только те, кто уже не работает в профессии, дающей право на льготу. Получателями станут 929 членов летных экипажей и 247 представителей угольных профессий.

Расчет происходит сугубо индивидуально и зависит от множества факторов. Для получения доплаты не требуется обращение в Пенсионный фонд, так как начисления производятся автоматически.

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