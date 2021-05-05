Двум категориям россиян повысили пенсии с 1 мая 2021 года

С 1 мая в Пенсионном фонде России приготовлены к оплате дополнительные деньги для представителей сфер авиации и угольной промышленности.
Летчиков и члены экипажей воздушных судов, у которых есть требуемое количество лет стажа, получат до 20 тысяч рублей в качестве доплаты к пенсии. Для шахтеров эта выплата составит почти 4 тысячи рублей. Перерасчет данных выплат будет проводиться каждые три месяца.
Получить доплату могут только те, кто уже не работает в профессии, дающей право на льготу. Получателями станут 929 членов летных экипажей и 247 представителей угольных профессий.
Расчет происходит сугубо индивидуально и зависит от множества факторов. Для получения доплаты не требуется обращение в Пенсионный фонд, так как начисления производятся автоматически.