"Я психанул": обиделся на водителей и спалили 20 гектаров леса 18-летний сибиряк

Главк МВД по Иркутской области разбирается с намеренным поджогом леса. Как сообщили в полицейском ведомстве, 18-летний местный житель устроил лесной пожар: он специально поджег сухую траву в нескольких местах. Из-за этого сгорели 20 гектаров леса.
Как выяснили полицейские причиной такого поступка стала обида - он голосовал на дороге, решив уехать на попутках, но водители не останавливались. Об этом он рассказал на допросе, в ходе которого и признался в поджоге.
«Я хотел поехать в село Большая Елань на попутках, останавливал машины, но никто не останавливался. Я психанул и начал поджигать лес в четырех местах», — объяснил он полицейским.
В отношении задержанного составили протокол, согласно которому придется отвечать в суде. Если суд докажет виновность иркутянина, он заплатит большой штраф. Кроме того, ему предъявят ущерб за уничтожение лесного фонда, который он тоже будет обязан возместить.
А лесной пожар тушили несколько часов. В Иркутской области, как и в других регионах Сибири объявлен особо пожароопасный период, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".