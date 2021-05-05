"Я психанул": обиделся на водителей и спалили 20 гектаров леса 18-летний сибиряк
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"Я психанул": обиделся на водителей и спалили 20 гектаров леса 18-летний сибиряк

8:51:325/5/2021Фото: МЧС
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Он голосовал на дороге, решив уехать на попутках, но никто не останавливался. Об этом он рассказал на допросе, в ходе которого и признался в поджоге. 

лесной пожар
Поджигателю придется заплатить за сгоревший лес

Главк МВД по Иркутской области разбирается с намеренным поджогом леса. Как сообщили в полицейском ведомстве, 18-летний местный житель устроил лесной пожар: он специально поджег сухую траву в нескольких местах. Из-за этого сгорели 20 гектаров леса.

Как выяснили полицейские причиной такого поступка стала обида - он голосовал на дороге, решив уехать на попутках, но водители не останавливались. Об этом он рассказал на допросе, в ходе которого и признался в поджоге.

«Я хотел поехать в село Большая Елань на попутках, останавливал машины, но никто не останавливался. Я психанул и начал поджигать лес в четырех местах», — объяснил он полицейским.

В отношении задержанного составили протокол, согласно которому придется отвечать в суде. Если суд докажет виновность иркутянина, он заплатит большой штраф. Кроме того, ему предъявят ущерб за уничтожение лесного фонда, который он тоже будет обязан возместить.

А лесной пожар тушили несколько часов. В Иркутской области, как и в других регионах Сибири объявлен особо пожароопасный период, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

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