Китайская ракета рухнет на Землю: Где упадет, предсказал Пентагон

Через несколько дней на Землю упадут обломки китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5». Об этом рассказал представитель Пентагона Майк Ховард.
Приблизительно 8 мая состоится вход ракеты в плотные слои атмосферы, где она начнет разрушаться и ее обломки достигнут Земли. Пока сложно сказать, по какой траектории будет совершено падение, так как высокая скорость носителя на позволяет сделать расчет.
Риск того, что кто-то пострадает, очень мал, беспокоиться не нужно, но и полностью исключить вероятность попадания осколков и нанесения ущерба не получится.
Ракета-носитель «Чанчжэн-5» была запущена в июле 2020 года китайскими космическими войсками. С помощью данной ракеты был отправлен марсоход к «красной» планете . В конце апреля ракета-носитель вывела модуль китайской космической станции, которую страна будет строить весь год, сообщила CNN.