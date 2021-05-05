Китайская ракета рухнет на Землю: Где упадет, предсказал Пентагон
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Китайская ракета рухнет на Землю: Где упадет, предсказал Пентагон

9:49:595/5/2021Фото: Picryl
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8 мая в плотные слои атмосферы зайдет ракета, которая отправляла марсоход на "красную" планету, а сейчас на большой скорости вращается вокруг Земли.

Китайцы завоевывают космос, обломки летят на Землю

Через несколько дней на Землю упадут обломки китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5». Об этом рассказал представитель Пентагона Майк Ховард.

Приблизительно 8 мая состоится вход ракеты в плотные слои атмосферы, где она начнет разрушаться и ее обломки достигнут Земли. Пока сложно сказать, по какой траектории будет совершено падение, так как высокая скорость носителя на позволяет сделать расчет.

Риск того, что кто-то пострадает, очень мал, беспокоиться не нужно, но и полностью исключить вероятность попадания осколков и нанесения ущерба не получится.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5» была запущена в июле 2020 года китайскими космическими войсками. С помощью данной ракеты был отправлен марсоход к «красной» планете . В конце апреля ракета-носитель вывела модуль китайской космической станции, которую страна будет строить весь год, сообщила CNN.

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