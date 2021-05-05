Закон о запрете приравнивать роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне рассмотрит Госдума

В Госдуму 5 мая внесен законопроект, запрещающий приравнивать роль СССР и нацистской Германии в ходе Второй мировой войны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.
«Совместно с коллегами из Российского оргкомитета «Победа» мы добавили в текст также запрет на отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы», — сообщила один из авторов инициативы, председатель комитета по культуре Елена Ямпольская. Как сообщили в ГД, в числе авторов — первый зампред Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков.
Как уточнили в парламенте, проект закона внесен во исполнение поручения президента.
«Мне представлялось крайне важным завершить первый этап работы над данной инициативой в канун Дня Победы», — отметила Елена Ямпольская. - Речь идет вовсе не о наступлении на свободу слова, как пытаются представить дело некоторые наши оппоненты. Речь всего лишь о соблюдении приличий. В доме, где погибли близкие, не вывешивают портрет их убийц. Не говорят, что палач и жертва равно виноваты».
По ее словам, есть нравственные аксиомы: советская армия - освободитель, - фашистская - агрессор и оккупант. Как считает парламентария, необходимо обсуждать какие-то конкретные истории - "в семье не без урода". Но нельзя забывать, что СССР воевал против "вселенского нацизма", который навсегда останется злом.