Закон о запрете приравнивать роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне рассмотрит Госдума
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Закон о запрете приравнивать роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой войне рассмотрит Госдума

9:30:105/5/2021Фото: Википедии
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"Речь идет вовсе не о наступлении на свободу слова, как пытаются представить дело некоторые наши оппоненты. Речь всего лишь о соблюдении приличий. В доме, где погибли близкие, не вывешивают портрет их убийц", - пояснили авторы законопроекта.

Настоящих героев, уничтоживших фашизм, в миллионы раз больше, чем тех, кто выдает себя за фронтовиков

В Госдуму 5 мая внесен законопроект, запрещающий приравнивать роль СССР и нацистской Германии в ходе Второй мировой войны, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Совместно с коллегами из Российского оргкомитета «Победа» мы добавили в текст также запрет на отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы», — сообщила один из авторов инициативы, председатель комитета по культуре Елена Ямпольская. Как сообщили в ГД,  в числе авторов — первый зампред Александр Жуков и сенатор Алексей Пушков.

Как уточнили в парламенте, проект закона внесен во исполнение поручения президента.

«Мне представлялось крайне важным завершить первый этап работы над данной инициативой в канун Дня Победы», — отметила Елена Ямпольская. - Речь идет вовсе не о наступлении на свободу слова, как пытаются представить дело некоторые наши оппоненты. Речь всего лишь о соблюдении приличий. В доме, где погибли близкие, не вывешивают портрет их убийц. Не говорят, что палач и жертва равно виноваты».

По ее словам, есть нравственные аксиомы: советская армия - освободитель, - фашистская - агрессор и оккупант. Как считает парламентария, необходимо обсуждать какие-то конкретные истории - "в семье не без урода". Но нельзя забывать, что СССР воевал против "вселенского нацизма", который навсегда останется злом.

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