Труп известной блогерши нашли в лесу на Урале: Погибла при странных обстоятельствах

В лесу под Екатеринбургом обнаружили тело 28-летней Кристины Журавлевой. Была проведена экспертиза. Пока нет данных, произошел суицид или убийство, сообщает E1.RU. Мертвой девушку нашли в середине апреля.
Кристина вела Instagram-блог о стиле и красоте. На нее было подписано 57 тыс. человек. Из-за долгого отсутствие ее в сети подписчики и друзья забеспокоились, пытались связаться с блогером, но безрезультатно.
Ее знакомые рассказали, что Кристина погибла при странных обстоятельствах. И пока неизвестно, что же произошло, как она оказалась в лесополосе. Ведется расследование.
Подруга погибшей Вероника Воронина сообщила в Facebook, что в начале апреля Кристина " забросила все свои аккаунты, в том числе те, что вела за деньги". Спустя какое-то время удалось дозвониться, но трубку взял ее муж. Он заявил, что Кристина от него ушла и не хочет никого видеть.
"Завтра похороны, а муж под стражей. Очень много темных и непонятных пятен, сложно собирать информацию, сидя по разным городам, но вот такой финал", — написала Воронина.