С Днем святого Георгия Победоносца 6 мая 2021: Дизайнерские открытки и поздравления

Святой великомученик Георгий,
Родился в глубоко верующей семье,
И поступив на службу в римское войско,
Защищал христиан, как мог, везде.
В ноябре мы день памяти святого отмечаем,
Историю с корней помнить призываем,
Чтоб вера вас не покидала никогда,
Чтобы в сердцах надежда была жива.
Гонимый императором Георгий был,
За то, что защищал христиан,
Мучения коварные он принимал,
Но веру в Бога не предал.
Для нас святым Георгий стал,
Мы молимся с поклонением ему,
Путь правильный он верующим показал,
Завещал надежду не терять никому.
Мужественный воин Христов,
Против императорского замысла выступал,
Он христианином исповедовал себя,
И истинную веру признать всех призывал.
День памяти Георгия сегодня отмечаем,
Верить в Господа всех православных призываем,
Дай Бог всем мира, счастья и добра,
Пускай сомнений не будет никогда.
Какие муки Георгий принимал,
Но Господь его всё время исцелял,
Копья, как прутья, гнулись стальные об него,
И колесница не уничтожила его.
Святой Георгий исцелённым восстал,
Образом светоносного юноши он стал,
Ангел Господень у колеса появился,
В Животворящего Бога христиан превратился.
Источник: pozdravik.ru