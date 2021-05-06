С Днем святого Георгия Победоносца 6 мая 2021: Дизайнерские открытки и поздравления
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С Днем святого Георгия Победоносца 6 мая 2021: Дизайнерские открытки и поздравления

12:20:475/6/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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6 мая православная церковь чтит память святого Георгия Победоносца.

День Георгия Победоносца

Святой великомученик Георгий,
Родился в глубоко верующей семье,
И поступив на службу в римское войско,
Защищал христиан, как мог, везде.
В ноябре мы день памяти святого отмечаем,
Историю с корней помнить призываем,
Чтоб вера вас не покидала никогда,
Чтобы в сердцах надежда была жива.

День Георгия Победоносца

Гонимый императором Георгий был,
За то, что защищал христиан,
Мучения коварные он принимал,
Но веру в Бога не предал.
Для нас святым Георгий стал,
Мы молимся с поклонением ему,
Путь правильный он верующим показал,
Завещал надежду не терять никому.

День Георгия Победоносца

Мужественный воин Христов,
Против императорского замысла выступал,
Он христианином исповедовал себя,
И истинную веру признать всех призывал.
День памяти Георгия сегодня отмечаем,
Верить в Господа всех православных призываем,
Дай Бог всем мира, счастья и добра,
Пускай сомнений не будет никогда.

День Георгия Победоносца

Какие муки Георгий принимал,
Но Господь его всё время исцелял,
Копья, как прутья, гнулись стальные об него,
И колесница не уничтожила его.
Святой Георгий исцелённым восстал,
Образом светоносного юноши он стал,
Ангел Господень у колеса появился,
В Животворящего Бога христиан превратился.

День Георгия Победоносца

Источник: pozdravik.ru

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