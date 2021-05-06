С Днем радио открытки на 7 мая и мелодичные поздравления

С Днем радио! Включай его погромче,
Соседи же не жалуются пусть.
Ты песням подпевай как можно звонче,
Тогда пройдет навек любая грусть!
В День радио еще тебе желаю
Побольше позитива на пути.
А песенки помогут, точно знаю,
Успехи, да и радости найти!
Пусть бальзамом льются песни,
Излечивая эфиром все болезни,
Пускай на сердце музыка ложится
И помогает жизнью насладиться.
Пусть отмечается День радио салютом
Из новостей необыкновенных абсолютно!
С Днем радио! Пусть сквозь эфир
Несутся шуточки и песни в этот мир.
Пусть восхищает нас вещание вестями
И остается с слушателями лучшими друзьями!
Нас радио умеет веселить,
Свет может на события пролить
И дарит позитивности запас!
С Днем радио спешу поздравить вас!
Желаю никогда не унывать
И с радио хорошим напевать!
Пусть любит вас стремительный успех,
И будете всегда счастливей всех!
Нам радио о том, о сем вещает,
С весело в дороге и на даче.
С Днем радио тебя мир поздравляет!
А я желаю счастья и удачи!
Ты трудишься на радио успешно,
Спасибо за потоки позитива!
Еще желаю радости, конечно.
Пусть жизнь течет приятно и красиво!
Источник: 100cards.ru, pozdravim.net