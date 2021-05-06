Поздравление с Днем президентского полка 7 мая для самых статных и красивых солдат
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06.05
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Поздравление с Днем президентского полка 7 мая для самых статных и красивых солдат

6:06:175/6/2021Фото: arskremlin
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7 мая отмечается День президнтского полка.

День президентского полка

Отважные солдаты! Поздравляем с Днём полка России!
Желаем укреплять вам ваши силы!
Чтоб в строю не сбился шаг!
Чтоб крепко в руках держали вы флаг!
Мы вами гордимся! Мы вами восхищаемся!
Вам за службу низко поклоняемся!
Карьерного роста, заслуг и наград,
Любуемся сегодня мы на ваш парад!

***

В президентском полку вам служить довелось,
Достойная служба, нужно сказать,
И чтобы любимое дело легко вам далось,
Большой удачи сегодня будем вам желать!
Шаг ровнее! Голову выше!
Чтоб сам президент гордился вами!
Чтобы слух о вас на весь мир был слышен!
Какие ребята ходят рядом с нами!

***

С Днём президентского полка в России, ребята!
С праздником вас, элитный отряд!
Вы наша защита! Вы наша отрада!
Поздравить вас сегодня каждый рад!
Страна вами гордится! Вы президента охраняете,
В своей службе толк вы знаете,
В ваших способностях никто не сомневается,
Ведь недаром полк президентским называется!

***

С праздником вас, президентский полк!
В деле своем вы знаете толк,
Там, где слышен полка шаг,
Замертво на землю падает враг!
Президент под защитой, спокоен народ,
Так пусть же ваша служба тоже спокойно идёт,
Счастья, здоровья, карьерного роста,
Пусть служба исполняется легко и просто,
Без происшествий, без проблем, без риска,
И чтобы опасность не подходила к вам близко!

***

Слава героям президентского полка!
С праздником, солдаты! Береги вас Бог!
Пусть если будет опасность, то только слегка,
Чтоб всегда возвращались живыми на родной порог!
Чтобы вами гордится президент и страна!
Чтобы славы накрыла вас волна!
Чтобы ордена на груди блестели!
И счастьем ваши глаза горели!

Источник: pozdravik.ru

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