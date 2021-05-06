Лунный календарь посева и пересадок на 8 и 9 мая 2021 года: удачны ли эти дни
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Лунный календарь посева и пересадок на 8 и 9 мая 2021 года: удачны ли эти дни

1:00:565/6/2021,Тамара РазумнаяФото: pixabay.com
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Если же, несмотря на лунный календарь, вам не терпится что-либо посадить, сажайте!

Идеальными для посадки считаются клубни размером с куриное яйцо и весом 60г

Праздничные выходные 8, 9 мая садоводы и дачники, разумеется, планируют провести на своих участках. Но вот незадача: убывающая Луна в знаке Овна – это негласный запрет на посев и пересадку растений!

Конечно, запрет – не приговор, но, если вы придерживаетесь лунного календаря, лучше посвятить эти дни, например, подготовке семян. Ведь уже совсем скоро нам предстоит сажать лук-севок и картофель. А семена этих культур нуждаются в особом тщательном отборе.

Итак, лук-севок! Качественный посадочный материал не должен быть сморщенным или уже проросшим. Маленькие зелёные перышки в данном случае – не гарантия всхожести, а показатель того, что запас полезных питательных веществ уже израсходован на перо, и репка может не завязаться.

Отсутствие повреждений и гнили – ещё один немаловажный показатель. Повреждённые семена наиболее подвержены болезням.

Крупные луковички не гарантируют хороший урожай. Часто именно крупный севок уходит в стрелку.

Качественный посадочный материал должен быть среднего размера, плотный, с блестящей, цельной, хорошо прилегающей шелухой.

Незадолго до посадки севок сортируют, прогревают, обрезают и обрабатывают. С сортировкой всё ясно, а вот прогрев – для чего он необходим. При нагревании в луковках диаметром больше 1 см отмирает генеративная почка, из которой развивается цветонос (стрелка). Для прогрева севок достаточно подержать у батареи 7-10 дней или погрузить на 8 часов в тазик с тёплой (40-45°С) водой. Воду постоянно подливаем, поддерживая необходимую температуру. Затем севок просушиваем и храним до посадки в сухом теплом месте.

Обрезая сухой хвостик на макушке, мы помогаем луку быстрее прорасти. Эта операция не обязательна, в отличие от обработки семян перед посадкой в целях профилактики различных заболеваний. Для обработки используют как самостоятельно подготовленные растворы соли, золы, марганцовки, так и промышленные биостимуляторы «Эпин Экстра», «Энерген», «Биостим», «Циркон».

Посевной картофель готовим по тем же принципам: калибровка, проращивание, обеззараживание.

Идеальными для посадки считаются клубни размером с куриное яйцо и весом 60г. Крупный картофель разрезают пополам, обрабатывая срез золой и подсушивая.

Предварительное проращивание обеспечивает высокий процесс всхожести. А обработка препаратами «Табу» или «Престиж» защитит урожай от колорадского жука.

При желании можно замочить семена в растворе марганцовки, борной кислоты, мочевины и т.п.

Если же, несмотря на лунный календарь, вам не терпится что-либо посадить, сажайте! Главное, чтобы вы делали это в хорошем настроении.
Ведь всё, во что мы вкладываем душу, даёт прекрасные плоды.



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